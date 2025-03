Aki nem érvényesíti ezt az okmányt, komoly bírságot kaphat: ma lejár a határidő!

Ma utoljára lehet érvényesíteni ezt az okmányt, aztán jön a bírság

Március 31-ig kell érvényesíteni a felsőoktatási diákigazolványokat ahhoz, hogy az érintettek kedvezményesen vehessék igénybe a budapesti közösségi közlekedést –figyelmeztet a BKK. A közlekedési központ arra is felhívja a figyelmet, hogy a diákok bérletkedvezménye – mind a tanulóknak szóló Budapest-bérletek, mind pedig a kedvezményes ország- és vármegyebérletek esetében – csak a diákigazolvány érvényességi ideje alatt vehető igénybe. Az a lehetőség is megszűnt, hogy a diákigazolvány lejárata előtti kezdőnappal váltott bérlet a diákigazolvány lejárata után is használható az érvényességi ideje alatt, de legfeljebb a diákigazolvány lejártát követően 1 hónapig! Azt sem árt tudni, hogy a diákigazolvány helyett kiadott igazolás szintén csak a rajta jelölt érvényességi időben jogosít tanulóbérlet használatára.

Ma lehet utoljára lakásbiztosítást is váltani

Március 31-én éjfélkor lezárul az idei lakásbiztosítási kampány felmondási időszaka. Aki biztosítást vagy biztosítót szeretne váltani, annak gondoskodnia kell arról, hogy eddig az időpontig beérkezzen a felmondása a jelenlegi biztosítójához, egyébként lemarad az idei tavaszi akcióról!

Ezen a napon született az egyik magyar származású Nobel-díjas

Zsigmondy Richárd, magyar származású Nobel-díjas kémikus 160 évvel ezelőtt, 1865. március 31-én született Bécsben. Az osztrák születésű, de magyar szülőktől származó Zsigmondy Richárd elsősorban szerves kémiával foglalkozott, doktori disszertációját is ebben a témakörben írta. 1908-tól haláláig a Göttingeni Egyetemen tanított szervetlen kémiát. 1918-ban alkotta meg a különböző kémiai kutatásokban használt membránszűrőt, 1929-ben pedig ennek tökéletesített változatát, az ultraszűrőt. Kolloidoldatokkal kapcsolatos vizsgálataiért és az ultramikroszkóp felfedezésért 1926-ban kapott kémiai Nobel-díjat.

9 éve hunyt el Kertész Imre

Kertész Imre, az egyetlen irodalmi Nobel-díjas magyar író 9 évvel ezelőtt 2016. március 31-én hunyt el. Gyermekként zsidó származása miatt Budapestről németországi munkatáborokba került. Megjárta és túlélte többek között Auschwitz és Buchenwald koncentrációs táborait. Hazatérte után fizikai munkából és újságírásból tartotta el magát, és 1960-ban elkezdte megírni élményeit. A könyv 1973-ban készült el, és 1975-ben, Sorstalanság címen látott napvilágot. A Svéd Akadémia 2002-ben ezért a könyvéért ítélte oda neki az irodalmi Nobel-díjat.