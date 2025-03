Bizarr balesetet rögzített egy kamera, centiken múlt a bringás élete

Akár tragédia is lehetett volna a vége annak az esetnek, amit szerda délelőtt rögzített egy kocsi fedélzeti kamerája Szegeden, egy gyalogosátkelőnél. Egy tanulóvezető azért állt meg a zebra előtt, hogy átengedjen egy kerékpárost. Ezt azonban nem vette észre időben egy másik autós, aki (hogy elkerülje az ütközést) az utolsó pillanatban félrerántotta a kormányt, így azonban egy villanyoszlopnak hajtott. Amire senki sem számított: a villanyoszlop ezt követően kidőlt, majdnem rá a tanulóvezető kocsijára illetve a kerékpárosra – számolt be a történtekről a Tények, majd be is mutatták az esetről készült videót.