Visszatérhet az árstop: a beszerzési árnál 6-7-szer drágábban árulják a lisztet, a tojást a boltok

A KSH adatai alapján az élelmiszerek inflációja éves alapon 6% volt januárban, de ezen belül kiugróan drágult több alapvető élelmiszer ára, messze meghaladva a kereskedők beszerzési árait. Mint ismeretes, a kormány 2024 nyarán vezette ki azt az ársapkát, amely megtiltotta, hogy egyes alapvető élelmiszereket a beszerzési árnál drágábban áruljanak. A boltok nem alkalmazhattak árrést a tartós tejnél, a csirkemellnél, a lisztnél, a sertéshúsnál, a tojásnál és az étolajnál. A kormány természetesen számított rá, hogy megjelenik az árrés a fogyasztói árakban, de a 20-50 százalékos áremelés messze meghaladta a várakozásokat – mondta a Mandinernek adott interjúban Nagy István agrárminiszter.

Forrás: Mandiner

Hangsúlyozta, hogy a kiskereskedelmi láncok árpolitikája miatt tapasztalható az élelmiszerek mostani drágulása, amivel a saját árbevételüket növelik, ugyanis a kereskedők beszerzési árai mindössze töredékével, 7-12 százalékkal nőttek. Nagy István kiemelte, a sertéscomb annak ellenére volt 11 százalékkal drágább tavaly év végén az év elejéhez képest, hogy a kereskedők 4 százalékkal alacsonyabb áron szerezték be az árut. Egyedül az UHT tej fogyasztói árának növekedése igazodott a termelői árak változásához, mind a termelők, mind a fogyasztók 16 százalékos költségnövekedéssel szembesülhettek a tavalyi év során, de a kereskedői árrés a tejnél is pozitív, 8 százalékos. Az étolaj bolti ára is jóval a beszerzési ár felett nőtt.

A legnagyobb árrést a tojásnál és a lisztnél alkalmazzák az üzletek. A tojás csomagolóhelyi átvételi ára 7 százalékkal nőtt, a vevőknek mégis 48 százalékkal kell magasabb árat fizetniük a ketreces tartásból származó M-es méretért.

A búzaliszt 46 százalékos drágulása is irreális, mivel a beszerzési ára 7 százalékkal nőtt.

Nagy István hangsúlyozta: folyamatosan figyeljük az élelmiszerárak alakulását és a piaci folyamatoktól jelentősen eltérő, irreális és indokolatlan áremelések esetén a kormány bármikor kész ismét közvetlenül beavatkozni.

Közölte: a drágulás megfékezése érdekében akár a tavaly június végéig érvényben lévő korlátozás visszaállítását, akár legvégső esetben újabb hatósági árak, azaz árstopok bevezetését is mérlegeljük.

A miniszter hangsúlyozta, nem célja a kormánynak, hogy beavatkozzon a versenypiaci folyamatokba, de a magyar családok érdekében megtesszük a szükséges lépéseket.

Ahogy a Ripost korábban megírta: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter világossá tette, a kormány alacsonyan tartja az inflációt és ha kell, azonnal beavatkozik a családok védelme érdekében.