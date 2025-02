Univerzum: 4 csillagjegynek hoz változást a Mars – Köztük vagy?

Aki hisz a spiritualitásban és a napi horoszkóp üzeneteiben, hogy valósággá válhatnak a leírtak, most dörzsölheti a tenyerét! Az univerzum ereje hamarosan felszabadul és a Földre érkezik, nem is kicsit kavarva fel az állóvizet. Két csillagjegy számára jót, két másiknak viszont rosszat ígérnek az égiek.

Az univerzum a Földre küldi óriási erejét. Kiderült, hogy hat majd egyesekre (Fotó: Shutterstock – Képünk illusztráció)

Az univerzum ereje jön

A zalaegerszegi páros, Illy Roland Tamás mágusnak és Horváth Diána asztrológusnak az égi erők üzentek. Állítják, február 24-től öt héten át, március 18-ig különleges időszak jön, ami szerencsét is hozhat. A Mars jövő hét hétfőtől direkt mozgásba vált a Rák jegyében, ami érzelmekkel átitatott, a belső biztonságra és családi stabilitásra összpontosító energiát hozhat.

„A korábban megtorpanó, vagy akadályokba ütköző terveink végre lendületet vehetnek, főként az otthon, az érzelmi kapcsolatok területein. Ez egy erős motiváló és támogató energia lehet a generációkon átívelő családi mintáink kitisztításához is. Az eddigi feszültségek oldódni kezdenek, és a megoldások végre megérkeznek” – árulta el Tamás mágus a Metropolnak, mit üzent az univerzum, kiemelve, négy csillagjegy számíthat komoly változásokra.

Szerintük a Baknak és a Kosnak óvatosságra lesz szüksége a következő hetekben.

A Baknak az érkező energia nem hozza el a megszokott stabilitást és kontrollt.

Érzelmileg kiszámíthatatlan helyzetekbe kerülhet, és bár az előrelépés lehetséges, a külső körülmények gyakran próbára teszik a türelmét. Különösen a magánéletben és a családi kapcsolatokban lehetnek feszültségek. A legjobb stratégia a higgadtság és az érzelmek tudatos kezelése

– tanácsolta Diána. Tamás pedig kijelentette: a Kosnak intuitívnak és érzelmesebbnek kell most lennie. „Az eddigi egyenes, gyors döntései most akadályokba ütközhetnek, és a türelmetlensége könnyen vitákat generálhat a családi vagy párkapcsolati életében. Most érdemes inkább befelé figyelni és a megérzéseire hallgatni ahelyett, hogy mindenáron azonnali eredményeket akar elérni” – folytatta a mágus.

Biztonság, erős megérzés

A páros szerint viszont lesz két csillagjegy, akiknek nagyon jót hoz az új időszak kezdete. A Rák végre elszánt lehet.

Az eddig érzett bizonytalanság, tehetetlenség érzése oldódik, és a céljaikhoz szükséges lendület végre megérkezik. Most lehetőséget kapnak arra, hogy határozott lépéseket tegyenek az életükben, különösen a családdal, otthonnal és érzelmi biztonsággal kapcsolatos ügyekben

– mutatott rá Diána, de a Skorpiónak sem lesz miért búslakodnia.