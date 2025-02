Megkongatja a vészharangot az Univerzum: ez a két csillagjegy rossz dolgokra számíthat

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Szerdán délután végre lesz alkalma, hogy egy kicsit olyan dolgokkal is foglalkozzon, melyekkel az elmúlt időszakban nem volt lehetősége. Ma csatlakozhat egy közösséghez is, amelynek tagjai hasonló érdeklődéssel bírnak, mint ön, vagy köthet egy új ismeretséget, ami még bármivé alakulhat.



Bak (12. 22. – 01. 20.)

Szerdán egy útkereszteződéshez érkezhet, amikor el kell döntenie, merre induljon tovább. Ha az ösztöneire hallgat, akkor automatikusan a jó irányt választja. Utólag a racionális érvek is ezt fogják alátámasztani.



Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Önnek is nagyon jó fejleményeket hoz ez a most kirajzolódó bolygóháromszög. Lehet egy munkahelyi megbeszélés, ahol olyan feladatot kap, aminek örül. Nyeremény is lehetséges, valamilyen módon megnyilvánul a szerencse az életében.



Halak (02. 19. – 03. 20.)

Nagyon ügyesen ellavíroz bármilyen megoldandó feladattal is találja szembe magát, és most a véletlen is a kezére játszik. Ez már ma is megvalósulhat valamiben, talán a pénzügyekben, de a szerelemben is lehetséges nagyon pozitív változás.