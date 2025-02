Magyar katonát sirat egész Ungvár: Róbertet fél térdre borulva búcsúztatták

Ismét gyászba borult Kárpátalja, miután egy újabb katonát vesztettek el a háborúban. Ezúttal Ungvár öltözött feketébe: a település egyik közkedvelt, fiatal lakója esett el az ukrán háború frontján. A 34 éves magyar katonát, Pap Róbertet január 23-án érte utol a végzet, ekkor értesítették az összeroppant családot arról, hogy a fiatal családapa hősi halált halt.

A magyar katona, Pap Róbert az ukrán háború hősi halottja Fotó: Ungvári Városi Tanács

Róbertet is az ukrán háború szakította el a családtól

Róbert szerettei valósággal összeomlottak a gyásztól, ahogyan barátai is: a mindenki által életvidám, mosolygós, jó kedélyű férfit ugyanis mindenki szerette. Holttestét a közelmúltban szállították haza Ungvárra, ahol nemcsak hősöknek kijáró tisztelettel búcsúztak el tőle, de így is kísérték utolsó útjára. A város önkormányzata is szívszorító szavakkal köszönt el tőle:

A szerettei úgy emlékeznek Róbertre, mint egy kedves, őszinte, együttérző srácra, aki 19 évesen anya nélkül maradt. Szerette az életet, különösen a rokonait, rajongott a családjáért

– írta megható búcsúüzenetében az Ukrán Városi Tanács.

Fél térdre ereszkedve köszöntek a hőstől Fotó: Ungvári Városi Tanács

Fél térdre ereszkedve tisztelegtek Róbert előtt

Temetésére természetesen szinte az egész település ellátogatott: Róbert ukrán zászlóval fedett koporsóját hosszú, néma, feketébe öltözött menet és katonaruhában menetelő bajtársak tömege követte végig, egészen a temetőig, ahol a legnagyobb tisztelettel helyezték el a sírjában. A gyászmenet szomorú csendjét csak a trombitások zenéje törte meg: úgy tudjuk, hogy ők szívfacsaró zenével vezették a menetet Róbert végső nyughelyéig. A gyászmenet idejére az ismeretlenek is kimentek az utcára: ők szintén fekete ruhában, néma csendben és fél térdre ereszkedve álltak sorfalat a menetnek. Azonban nemcsak ők, hanem a szertartást végző egyházi szolgák is fél térdre ereszkedve várták a hősi halott koporsóját a temetőben, ahogyan a gyászoló rokonok és barátok tucatja.

Térdelő katona adta át a feleségnek az ukrán zászlót Fotó: Ungvári Városi Tanács

Zokogó felesége és kamasz lánya is búcsúzott

A szertartásra a polgármester is ellátogatott, aki a katonák gyűrűjében, elcsukló hangon köszönt el Róberttől, míg a temetés végén a hadsereg egyik tagja könnyes szemmel adott át egy ukrán zászlót a férfi zokogó feleségének. Mellette Róberttel közös kiskamasz lánya, a férfi nővére és édesapja állt könnyes arccal:

Robi nagyon szerette őket, a családjáért élt. Imádta a feleségét és a lányát is. Sosem fogjuk elfelejteni az arcukat, amikor a koporsóját leeresztették. Ott örökre eltört bennük valami

– mondta egy ismerős.