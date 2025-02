„Nagy az égen a forgalom!” – Kémkedni jön? Visszatért az ufó Felvidékre! – Videó

Az utóbbi időben több különleges ufóészlelés is történt, amikre felkapták az emberek a fejüket. Amióta New Jersey egén drónszerű ufók jelentek meg, mindenki izgatottan pásztázza az eget, hogy vajon felette is feltűnnek-e a különös repülő tárgyak. Horváth Jarónak keresnie sem kell őket, az ufók maguktól repülnek oda hozzá!

Egy Szlovákiában élő magyar férfi szerint több ufó is megjelent már előtte / Képünk illusztráció: Shutterstock

Ufó az égbolton

Ha nem a saját szemével látta volna Jaro, amiket az utóbbi hónapban tapasztalt, el sem hiszi. Pedig szerinte igenis megtörténtek: több alkalommal is ufó tűnt fel előtte az égen. A férfi először január közepén, egy vasárnapi estén szúrta ki az azonosítatlan repülő tárgyat Felvidék egyik félreeső erdei útja felett. Épp Ipolynagyfalu és Nyék között parkolt az erdei úton, és leesett az álla: szerinte földönkívüli civilizáció jeleire bukkant!

„Olyan volt, mint egy hatalmas energiagömb, ami forgott magában. Mintha szeme lett volna, és felmérné a környezetét. Ez nem természetes, gondoltam” – mondta akkor a Ripostnak Jaro.

A Szlovákia területén élő férfi áruszállítmányozással foglalkozik. Gyakran jár az Ipolynagyfalu és Nyék közötti útszakaszon, és amíg vár az árura, az égboltot kémleli. Szerinte az első észlelése óta egyre több rejtélyes ufó repül Felvidék felett. „K*rva nagy az égen a forgalom! Nem csillagok, nem bolygók, repülők vagy bármi, ezek ufók!” – húzta alá a Metropolnak a sofőr.

Visszatért?

Legutóbb január 27-én este 10 óra tájt látott egy csészealjat vagy ahhoz hasonló forgó jelenséget, ám ezúttal csak Ipolynagyfalu felett.

Olyan volt, mint egy energiagömb! Villogott, fényeket lőtt ki. Kékes, pirosas színe volt a fénycsóváinak. Szó szerint lőtte magából a fényt! Úgy láttam, nem egyedül volt az ufó, volt vele még három másik

– emelte ki Jaro, aki már meg sem lepődik rajta, ha ufót észlel.

„Eleinte csak kinevettek és legyintettek az ismerőseim, ha meséltem nekik, amit múltkor láttam. Az utóbbi időben viszont mások is tapasztalták, amit én! Energiagömbnek tűnnek. A mostani észlelés is furcsa volt. Megint az volt az érzésem, hogy mintha valamit figyelnének” – mutatott rá a férfi.