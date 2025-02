Szentkirályi Alexandra: Számoljuk fel a rollerkáoszt, tegyük biztonságosabbá a kerékpáros-közlekedést!

Számoljuk fel a rollerkáoszt, tegyük biztonságosabbá a kerékpáros-közlekedést! – írta Szentkirályi Alexandra Facebook-bejegyzésében, majd kifejtette, hogy új közlekedési szabályok készülnek, például új KRESZ is, ezért most úgy döntöttek, hogy a budapesti Fidesz is megteszi a maga javaslatait:

Vizsgáljuk felül az elektromos rollerek maximális sebességét, tárolási-biztonsági szabályait – ne legyünk a szétdobált rollerek és száguldozó turisták városa!

Tegyük biztonságosabbá a kerékpáros-közlekedést és a biciklisávokat! Valós fizikai elválasztás nélkül a műanyag karók csak hamis biztonságérzetet adnak! – A javaslatainkat levélben fogalmaztam meg Lázár János építési és közlekedési miniszternek – zárta bejegyzését a Fidesz fővárosi vezetője.