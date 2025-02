Orbán Viktor beszélgetése Tucker Carlsonnal: Így próbálták megbuktatni a magyar kormányt

Orbán Viktor felidézte azt is, hogy korábban, a tömeges migrációs időszak kezdetén a társadalmak több mint a fele támogatta azt, hogy tegyenek valami jót azokért, akiket menekültnek tekintenek. Aztán lassan, de biztosan kiderült, hogy ők alapvetően nem menekültek, és az embercsempészek szervezik őket. – Ez az egész egy nemzetközi fekete üzlet. Most pedig a terrorizmus kerül a felszínre. A probléma az, hogy az elit annyira elkötelezett volt az ideológia mellett, hogy most nehéz megváltoztatni az álláspontjukat – mondta Orbán Viktor, aki kiemelte azt is, hogy Németországban nemsokára választást tartanak, ahol mindenki láthatja, miről beszél.

Kitért arra is, hogy a demokrácia egy olyan fogalom, amit túl sokat és valószínűleg túl gyakran használunk anélkül, hogy pontosan értenénk, mit is jelent.

Sok elmélet létezik, mint tudod, de a leglényegesebb a demokrácia értelmezésének görög eredetű elmélete. Eszerint a demokrácia egyszerre két dolgot jelent, az emberek részvételét, bevonását. Az emberek részvételének azonban jó kormányzást kell eredményeznie. Ha az emberek, a közvélemény bevonása nem eredményez jó kormányzást, az anarchia, és nem demokrácia. És most Európában egy olyan helyzet felé tartunk, ahol az embereknek lehetőségük van szavazni, de nincs esélyük a jó kormányzásra. Tehát Nyugat-Európában egyfajta anarchikus közélet felé haladunk

– fogalmazott.

Bajban az európai gazdaság

Orbán Viktor azt is mondta, a német gazdaság része az európai köteléknek, mert megvan az egységes piac, ami azonban bajban van. – Több mint 30 éve vagyok a nemzetközi politikában, és emlékszem, hogy 30 évvel ezelőtt a világ legnagyobb gazdasága az Európai Unió volt. Most pedig már csak a harmadik. És ha megnézzük a világ öt legnagyobb gazdaságát, nincs köztük egyetlen európai sem. Tehát az Európai Unió gazdaságilag nem egy sikertörténet. És az Európai Unió sikere mindig is szorosan összefügg a német gazdaság sikerével. És most ők szenvednek, és mi is szenvedünk. Az ok nagyon egyszerű. A német gazdaságnak és az európai gazdaságnak volt egy jól működő szerkezeti modellje. Az olcsó orosz energia és a fejlett európai technológia találkozott, és mi versenyképesek voltunk. De most, a háború után elszigetelődtünk az olcsó energiától, és nincs új stratégia, hogy hogyan lehetnénk versenyképesek. Ez az oka annak, hogy Kína, az Egyesült Államok – mivel Trump elnök visszatért – nyilvánvalóan sokkal jobb helyzetben van, mint mi. A vezetés, az ötletek és a víziók hiánya miatt szenvedünk – emelte ki.