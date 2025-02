Orbán Viktor: ami a magyaroknak fontos, azt ki fogom harcolni

Valóban, ráadásul van egy mélyebb nézetkülönbség is. Mi, magyarok értjük, a Patrióták Európáért értik, és még Tucker Carlson is érti, hogy a nyugati gondolkodás rendje és logikája megváltozik. Megállíthatatlanul. Ez azért van, mert a Donald Trump nevű oroszlán kiszabadult a csapdából, és még az oroszlánokat is megszégyenítő bátorsággal belefogott a munkába. Nem azzal kezdte, hogy hozott néhány konkrét döntést – persze az is volt –, hanem világossá tette, hogy Amerika számára más a jó és más a rossz a világban, mint a demokrata kormányzat alatt volt.

Az embereknek eddig azt mondták, a migráció jó, ő kimondja, hogy igenis rossz. Eddig azt mondták nekik, hogy aki a békéről beszél, az rossz ember, mert a háború a helyes dolog. Pedig fordítva van: a béke jó, a háború rossz.

Eddig azt mondták, a green deal mindenek felett áll. Trump azt mondja, nem, mert versenyképesség nélkül nem lehet megvédeni a környezetet sem. Azt mondták az embereknek, hogy a kereszténység egy idejétmúlt, nevetséges dolog, a hívek tudatlanok, ott ragadtak a ráció előtti világban. De Trump azt mondta: nem, hiszen az istenhívő emberek közössége és a keresztény hagyomány igenis fontos egy nemzet számára. És aki megbecsüli, az a jó oldalon, pontosabban a jó oldalán áll. Ugyanezt mondta a családokról, mindenfajta genderre, nemváltásra nemet mondott. Van a férfi meg a nő, s aki mást mond, téved. Eddig azt mondták, az energia ellensége a helyes emberi fejlődésnek, pedig olcsó energia nélkül nem tudunk az emberek számára elfogadható életet teremteni. Ezek nekünk nem újdonságok, a magyarok számára mindez evidencia. Ám a nyugati gondolkodásmód felszabadító átalakulása ez, hiszen mindarról, amiről Trump most kimondta, hogy ez a józan, ez a jó, azt eddig a liberálisok megbélyegezték, elutasították.

A nyugati politikusok Európában Trump ellen mennének, csakhogy már nem lehet, a változás olyan erővel jön, és annyira a józan ésszel esik egybe, s a természetes emberi értékítéletnek felel meg, hogy immár feltartóztathatatlan.

Trump bejelentette, hogy az a politika, amely azt mondja, hogy támogatjuk a háborút és az öldöklést, kerül, amibe kerül, az egy rossz megközelítés. Ezzel szemben megteremtjük a békét, kerül, amibe kerül. Megtette a döntő lépést: felvette a kapcsolatot az orosz elnökkel, szervezés alatt áll egy komoly találkozó. Ugyanakkor ki fog derülni, hogy kizárólag az ukrán háború ügyében nem elég megállapodni, az egész világrendet kell bevonni a tárgyalásba. Ide tartozik Oroszország helye a világgazdaságban, a világ energiarendszerében, a világ katonai és biztonsági rendszerében, az európai biztonsági architektúrában, és ott van még Ukrajna. Ezek már elég nagy csomagot jelentenek ahhoz, hogy megállapodást lehessen kötni. Úgy vélem, ez megtörténik, csak az európaiak erről a vonatról megint lemaradnak.