Menczer Tamás: Elfogadhatatlan, hogy Brüsszel be akarja hozni Ukrajnát az Európai Unióba!

Ukrajna EU- és NATO-tagsága kapcsán fejtette ki véleményét Facebook-oldalán Menczer Tamás. A politikus aláhúzta: az épp háborúban álló ország tagságának kérdése egyik esetben sem reális.

"A Trump-adminisztráció világosan közölte: Ukrajna NATO-tagsága nem reális. A Trump-adminisztráció azt is világosan közölte, nem reális, hogy Ukrajna minden elfoglalt területet visszakapjon. Donald Trump tárgyalást és békét akar. Trump a józan ész és a realitás talaján áll. Ellentétben Brüsszellel! A brüsszeli bürokraták és a háborúpárti politikusok nem tudják és nem is akarják belátni a tévedéseiket. Brüsszel folytatni akarja a háborút, sőt, még több pénzt beletolni, Amerika helyett is finanszírozni. Ez egészen elképesztő! Ráadásul Brüsszel be akarja hozni Ukrajnát az Európai Unióba, ami elfogadhatatlan! Elfogadhatatlan, mert Ukrajna nem alkalmas az uniós tagságra, nem teljesíti a feltételeket. Elfogadhatatlan, mert a kárpátaljai magyar nemzeti közösség jogait nem tartják tiszteletben. És elfogadhatatlan azért is, mert Ukrajna uniós tagságának rendkívül súlyos és negatív pénzügyi hatásai lennének, például az agrártámogatások, vagyis a magyar gazdák pénze azonnal menne Ukrajnába" – magyarázta, majd posztját a következővel zárta: