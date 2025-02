„Megőrülök a szomszédomtól: egy kínszenvedés mellette élni!”

Egy ideje már a nappalink kanapéján kell aludnom, mert a hangok felébresztenek éjszaka. Vettem füldugót, de még így is felébredek, amikor a hálószobában alszom. A helyzet annyira rossz, hogy most már az egészségemre is kihat. Alváshiányom van és szorongok. Éjjel-nappal állandóan csengéseket hallok. Nem bírom tovább. Utánanéztem a városunk zajszennyezésre vonatkozó rendeletének, és a szélharangok nem tartoznak ide. Senki sem tudja, milyen kínszenvedés egész nap ezeket hallgatni