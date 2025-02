Hátborzongató látványnak lehettek tanúi ma hajnalban a Biatorbágy felé autózók és a környéken élők. A kora hajnali órákban ugyanis, az 1-es úton található körforgalomban egyik pillanatról a másikra kigyulladt egy piros Skoda. A szemtanúk szerint az eset elképesztő gyorsasággal történt: szinte csak pár perc telt el és az egész autó lángokban állt.

A kocsi kigyulladt, majd percek alatt kiégett a körforgalom közepén. A sofőrnek még időben sikerült kiszállnia Fotó: unsplash (illusztráció)

Kigyulladt és brutálisan lángolt a Skoda

Információink szerint a tűz is akkora volt, hogy még távolabbról is látni lehetett, a füst több méter magasra csapott fel. Lapunk úgy értesült, hogy a kocsiban az autót vezető nő utazott egyedül, neki még a tűzvész előtt sikerült kijutnia a biztonságot jelentő szabad levegőre. A Metropol úgy értesült, hogy a közelben autózók közül többen is azonnal odasiettek a bajba jutott autóhoz és poroltóval próbálták meg elfojtani a lángokat. Azonban, z nemhogy egy, de három poroltóval sem sikerült, pedig a hős civilek elszántan harcoltak a tűzzel.

Végül aztán a törökbálinti tűzoltók oldották meg a problémát, akik habosított vízsugárral oltották el a tüzet.

Kigyulladt egy autó Biatorbágyon, az 1-es főút 12-es kilométerénél. A kocsiban csak a sofőr ült, időben ki tudott szállni a járműből. A törökbálinti hivatásos tűzoltók habosított vízsugárral eloltották a lángokat

- közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Azt, hogy pontosan mi okozta a tüzet, egyelőre nem tudni, erre majd a tűzvizsgálat fog választ adni.