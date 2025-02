Jön a hóhold, erre készülj a hét közepén!

Február 12-én, szerda este különleges égi jelenség lesz látható az égen, ugyanis eljött a februári telihold ideje, amelyet hóholdnak és viharholdnak is szoktak nevezni. Kevés embert lepünk meg vele, ha elmondjuk: a két elnevezés az amerikai indián törzsektől származik, amelyek nagy becsben tartották a holdat, és az aktuális időszak természeti jelenségei alapján keresztelték el a hold különböző formáit. Régen pedig a februári telihold még inkább a hidegre, a havazásokra, vagy a hosszú téli hónapokra utalt, nem úgy, mint napjainkban.

A februári hóhold szerda este lesz látható az égen (Fotó: Pexles – Képünk illusztráció)

A korábbi évszázadokban a februári hóholdat még mint időmérő „eszközt” használták, ugyanis az őslakosok képesek voltak az időszakokat mérni és előre látni a hold ciklusainak segítségével. A februári hóhold segítségével tudták meghatározni, hogy most következik az év legnehezebb része a vadászat és az élelemszerzés terén, ugyanis a tél ezen szakaszán sokáig rendkívül hideg és havas volt az idő. Az indiánok ráadásul spirituális jelentéssel is felruházták a holdat, nem csak időmérőként tekintettek rá – számolt be róla a Life.hu.

Könnyen lencsevégre is kaphatjátok a jelenséget

A februári telihold egészen pontosan február 12-én délután 14 óra 53 perckor éri el a Földtől legtávolabbi pontját. Ekkor az Oroszlán csillagképben ragyog majd, ami közel található a Regulus csillaghoz. A Regulus az égbolt egyik legfényesebb csillaga a galaxis ezen területén. Ez ideális lehetőséget kínál a csillagászat iránt érdeklődőknek, hogy teleszkópokkal vagy fényképezőgépekkel megörökítsék ezt a gyönyörű jelenséget.

A hóhold jelentése az asztrológiában

A februári telihold nem csak látványként gyönyörű, hanem fontos misztikus jelentéssel is bír. A spiritualitásra fogékonyak számára az elcsendesedés, a belső munka és az új kezdet szimbóluma lehet a hóhold. Úgy tartják, hogy ilyenkor érdemes elengedni a múltban felgyülemlett terheket, és ideje felkészülni a tavasz érkezésére. A hóhold név a fehérségre és a tisztaságra is utal, amely új lehetőségeket rejthet. Egy kis meditációval rengeteget tehetünk ilyenkor a személyes fejlődésünk érdekében.