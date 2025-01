Elő a távcsövekkel: januárban többször is megmutatja magát a Mars!

Se vége, se hossza a látványos égi jelenségeknek, pedig szinte még el sem kezdődött 2025. első hónapja! Ami egyébként a Mars hónapja – a Svábhegyi Csillagvizsgáló szerint. Már csak azért is, mert január következő napjaiban a vörös bolygó többször is megtiszteli majd az égboltot. Ráadásul minden alkalommal más látványt nyújt majd – a csillagászat kedvelőinek legnagyobb örömére!

Nem csak a telihold látványa miatt lesz érdemes az eget fürkészni januárban, ami a Mars hónapja!

Fotó: Moritz Böing/Pexels/Képünk illusztráció

Föld-közelséggel indul a Mars hónapja

Január 12-én, vasárnap bolygószomszédunk a pályája mentén a legközelebb kerül a Földhöz. Ez azt jelenti, hogy

14 óra 32 perckor mindössze 96 millió, 83 ezer 323 kilométeres távolságra lesz tőlünk a Mars,

amely így ezen a napon kiválóan megfigyelhető lesz a Rák csillagképben!

A Mars háromszöge

A hónap közepe felé haladva a vörös bolygó egy látványos, egyenlő szárú háromszög egyik tagjaként jelenik majd meg az égbolton. Mindez igencsak magasan a horizont felett következik be, azaz szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz! Nem is kell sokáig ébren maradni hozzá: január 14-én, 0 óra 12 perckor az Ikrek csillagkép Pollux csillaga és a Mars közé beékelődik a telihold. Az egyenlő szárú háromszög szárainak hossza 2,3 fokos lesz.

A Mars hónapja keretében a vörös bolygó háromszöget zár majd be a Holddal és a Pollux csillaggal

Fotó: Svábhegyi Csillagvizsgáló

Ugyanezen a napon hajnalban, 5 óra 3 perckor a korán kelők is igazi látványosságra ébredhetnek, a fennmaradók pedig repetázhatnak: a Mars ekkor szoros együttállásba kerül a teliholddal: a vörös bolygó jobbra fentebb látszik majd a teliholdtól a horizont felett 24 fokkal. Igazán különleges látványt ígér a vérvörös Mars és az ezüstös telihold kettőse!

A vörös bolygó oppozícióba kerül

Az oppozícióra, vagyis amikor a Mars bolygó szembenállásba kerül a Nappal, január 16-án kerül sor és az Ikrek csillagképben lesz látható hajnali 3 óra 2 perckor.

Csillagokkal köszön el a Mars

A hónap utolsó érdekességeként a Mars egy egyenes menti együttállásban látható majd január 17-én délután 17 óra 15 perckor. Ekkor a vörös bolygó az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillagával, a Castorral és a Pollux-szal egy egyenesbe ér. Mindez a horizont felett 15 fokkal lesz látható, azaz rendkívül könnyen megfigyelhető. Mivel ebben az időpontban még nem lesz teljesen sötét, ezért a fényes csillagok, valamint a Nappal még mindig szembenállásban levő Mars feltűnő jelenség lesz az égbolton.