Házasság hete: Így lehet olcsóbb a nagy nap

Különleges útmutatóval készült a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Maradék nélkül programja idén a házasság hetére. Az Esküvő maradék nélkül című kiadványukban azt foglalják össze, hogy mire érdemes odafigyelni annak érdekében, hogy élelmiszerpazarlás-mentesen teljen a nagy nap.

Különleges útmutatót adott ki a Nébih a házasulandóknak. Fotó: unsplash.com

Egyre többen szeretnének fenntartható esküvőt

Szerencsére a fenntarthatóság egyre fontosabb szempont a társadalom, különösen a fiatalok számára, így az esküvőszervezésben is egyre nagyobb teret kap. Sok jegyespár keresi a lehetőségeket arra, hogy nagy napjuk minél kisebb ökológiai lábnyommal valósuljon meg. Ezért is döntött úgy a hatóság, hogy elkészíti a kiadványt.

Miért fontos, hogy maradékmentesen teljen a nagy nap?

Az élelmiszerpazarlás mérséklése nemcsak környezetvédelmi, hanem gazdasági és etikai kérdés is. Magyarországon évente 810.000 tonna élelmiszerhulladék keletkezik, aminek jelentős részéért a háztartások felelősek, de a nagyobb rendezvényeken, így az esküvőkön is számottevő mennyiségű élelmiszer kerül a kukába. Ezért is fontos, hogy ne csak a mindennapi konyhai rutinunk során, hanem a nagyobb események, így például az esküvők szervezésekor is figyelmet fordítsunk a pazarlás megelőzésére-írja a Nébih.

Miről szól a Nébih új kiadványa?

Gyakorlati tanácsokkal segíti a párokat a pazarlásmentes esküvő megszervezésében. Az útmutatóban olyan praktikus tanácsok szerepelnek, amelyek többek között segítenek

a menü tudatos megtervezésében,

a maradékok kezelésében

és az italpazarlás megelőzésében.

Egyúttal annak fontosságára is felhívja a figyelmet, hogy a közös ünneplés remek lehetőséget teremt arra, hogy a pár felhívja barátaik, szeretteik figyelmét e számukra fontos társadalmi kérdésre, ezzel őket is inspirálva a fenntarthatóbb mindennapokra.

Mit tanácsol a házasulandóknak a hatóság?

Megnéztük mit ír a kiadvány a vendégek létszámával, speciális igényeivel, illetve az esküvő időpontjával kapcsolatban. Azt tanácsolják, hogy mivel a menü szempontjából a legfontosabb a vendégek száma, pontosítsuk azt minél jobban és minél előbb. A vendégek létszámának pontosítását sokféleképpen megtehetik a párok: válaszkártya (RSVP), email, telefon segítségével. Fontos, hogy mindig szabjanak a házasulandók határidőt a visszajelzésre. Ami a speciális igényeket illeti: a legegyszerűbb és a költségeket tekintve is talán a legjobb megoldás, ha komplexen gondolkoznak a párok a menü összeállításakor: a kevesebb néha több. Lehetőség szerint próbáljanak meg olyan menüsort összeállítani, ami minden vendég számára megfelelő és könnyen kombinálható elemekből áll. Az esküvő időpontjával kapcsolatban pedig az a tanács, hogy a menü kialakítása miatt is nagyon lényeges, melyik évszakban tartjuk az esküvőt. Egészen más ételeket kívánnak a vendégek és különböző mennyiségeket is fogyasztanak a nyári kánikulában, mint a hűvös őszi vagy téli hónapokban. Leegyszerűsítve: télen több étel, kevesebb ital, nyáron több ital, kevesebb étel fogy, és nagyobb az élelmiszer-biztonsági kihívás is. A maradékmentes esküvőszervezéssel kapcsolatos további hasznos tanácsok itt találhatók.