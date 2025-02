Felkavaró fordulat az V. kerületi lakástűzben elhunyt japán nő ügyében

A Police.hu közölte, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság minden részletre kiterjedő vizsgálatot folytatott a 2025. január 29-én a Budapest, V. kerület, Stollár Béla utcai társasház egyik III. emeleti lakásában elhunyt 43 éves, japán állampolgárságú nő ügyében, amiben most fordulat történt. A végzetes lakástüzet az áldozat volt férje jelentette be, őt tanúként hallgatták ki, majd DNS-mintát vettek tőle és az akkor viselt ruháit is lefoglalták. Mivel idegenkezűségre utaló jelet nem találtak, ezért úgy tűnt, hogy a nő halálát ágyban dohányzás okozhatta – de most kiderült, hogy nem biztos, hogy ez az igazság.

Illusztráció / Fotó: police.hu / police.hu

Gyanú merült fel, hogy a volt férj, miután reggel a gyerekekkel együtt elhagyta a lakást, valahol átöltözött, magát kámzsával és sisakkal álcázva tért vissza a helyszínre. A lakásban megölte a nőt, távozott, majd újra átöltözve tért megint vissza, amikor hívta a 112-t. A február 3-án elvégzett igazságügyi orvosszakértői boncolás bántalmazásra utaló nyomokat talált

– írta a rendőrség.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság 2025. február 3-án emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást, felkérésükre a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége 23 óra körül egy IX. kerületi, Ferenc körúti társasházban fogta el a 43 éves, ír állampolgárságú volt férjet, akit február 4-én hajnalban gyanúsítottként hallgattak ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.