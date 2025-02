Rendkívüli: súlyos fenyegetést kapott egy bajai iskola, kivonult a rendőrség

Iskolai lövöldözéssel fenyegetőzött közösségi oldalán egy bajai középiskolás, aki ugyan poénnak szánta a szavait, de büntetőeljárásban kell felelnie tettéért. Az egyik közösségi oldalon egy 17 éves fiú nyilvános profilján, angol nyelven osztotta meg gondolatait a világgal, miszerint „The next school shooter will be me”. Ez magyarra fordítva azt jelenti, hogy a következő iskolai lövöldöző én leszek. A kiírásra több osztálytársa felfigyelt, akik ezt nem tartották viccesnek, sőt megijedtek a fenyegetéstől. A diákoknak az is feltűnt, hogy az utóbbi időben megváltozott az iskolatársuk viselkedése és az érdeklődési köre az internetes tartalmak iránt. Az osztályfőnökhöz fordultak segítségért és a fenyegetés a rendőrséghez is eljutott január 24-én.

A Bajai Rendőrkapitányság nyomozói a bejelentés után rögtön munkához láttak, több diákot és tanárt hallgattak ki. Pár órán belül a kamasz lakására vonultak, lefoglalták a fiú készülékeit, és előállították a kapitányságra. A fiatalt internetes agresszió vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A fiú azt nyilatkozta, hogy a poszt megírásával az Amerikában történt iskolai lövöldözéseket akarta kifigurázni, poénnak szánta és nem gondolta komolyan. A nyomozók vizsgálják, hogy más bűncselekmény is megvalósult-e – írja a police.hu.