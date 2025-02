Fekete gyásznap ez Magyarországnak: elhunyt Bánffy Katalin

Életének 101. évében pénteken elhunyt Bánffy Katalin grófnő, Bánffy Miklós író, politikus, volt magyar külügyminiszter lánya, a bonchidai Bánffy-kastély tulajdonosa - tudatta Facebook-oldalán Hegedüs Csilla, az erdélyi kastélyt gondozó Transylvania Trust Alapítvány elnöke.

FOTÓ: MAGYARORSZÁG KOLOZSVÁRI FŐKONZULÁTUSA

Gróf losonci Bánffy Katalin memoáríró, Bánffy Miklós író, politikus, volt magyar külügyminiszter lánya, hagyatékának gondozója 1924. június 5-én született Budapesten. A losonci Bánffy család grófi ága nevének utolsó viselője volt. Nagyapja Bánffy György (1845-1929) képviselő, dédapja Bánffy Miklós (1801-1894) volt, aki a grófi címet 1880-ban szerezte. 1946. október 24-én kötött házasságot Ted Jelennel. Három gyermekük született: Elisabeth, Nicolette és David (1956-1999). Férje és fia meghalt, egyik lánya Párizsban, a másik New Yorkban. Ő maga a marokkói Tangerben élt, ő gondozta apja írói hagyatékát. 2014-ben jelent meg memoárkötete Ének az életből címmel.

Tavaly együtt ünnepeltük a 100. születésnapját, és újra éreztük azt a meleg szeretetet, támogatást, amellyel nemcsak követte, hanem mindig elismerte a munkánkat. Akkor bízta ránk Bonchidát, amikor még nagyon fiatalok voltunk. És mindig, mindig megköszönte nemcsak nekünk, hanem Magyarország kormányának is azt, hogy újra él a kastély

- írta Facebook-bejegyzésében Hegedüs Csilla.

Bánffy Katalin Erdély leglátványosabb főúri kastélyának, a jelenleg is felújítás alatt álló bonchidai Bánffy-kastélynak a tulajdonosa volt. Az Erdély Versailles-ának is nevezett, Kolozsvárról 30 kilométerre található épületegyüttes utolsó lakója édesapja, gróf Bánffy Miklós volt, aki 1944 októberében a német megszállás elől menekülve hagyta el a kastélyt. A bonchidai kastélyt a visszavonuló német csapatok kifosztották és felgyújtották, berendezése, könyvtára, híres portrégalériája elpusztult. A kommunista államosítás utáni nem megfelelő hasznosítás az épületek állapotának gyors leromlásához vezetett. A helyreállítási munkálatok megkezdését a bukaresti művelődésügyi minisztérium és a budapesti Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma közötti, 1999-ben aláírt egyezmény tette lehetővé. 2001 óta a kolozsvári Transylvania Trust Alapítvány gondozza, 2008-tól ismét a Bánffy család tulajdona. A bonchidai Bánffy-kastély oktatási és kulturális központként működik, évente ötvenezer látogatót vonz, és a saját szervezésű események mellett nyaranta több nemzetközi kulturális rendezvénynek, fesztiválnak is teret biztosít - írja az MTI.