A rendőröket próbálta elkerülni a fiatal sofőr Budakeszin – csúnya baleset lett a vége

Igencsak furcsa balesethez érkeztek a mentők és a rendőrök szombat (február 22.) délelőtt a budakeszi Domb utcához. Egy kocsi ugyanis rommá törve hevert egy betonoszlop mellett. Hamarosan kiderült, nem véletlenül: a Metropol úgy értesült, hogy a kocsi fiatal sofőrje egyenesen az oszlopnak rongyolt, majd a betonról visszapattanva felborult.

A rendőrök már csak a baleset után értek ki a budakeszi címre, ahol a kocsi felborult. Mint kiderült, a sofőrnek jogsija sem volt - Fotó: Mehes Daniel / Képünk illusztráció: Shutterstock

Budakeszin felborult a sofőr, ki nem találod, miért

Úgy tudjuk, hogy a kocsi végül a kerekein állt meg ugyan, de csúnyán összetört, mindenhol behorpadt. A helyszínre gyorsan kiérkeztek a mentők és a rendőrök is. A kocsi roncsait látva a szemtanúk szerint ez csoda, de a fiatal férfi karcolásokkal megúszta a hatalmas buktát. Lapunk úgy értesült, hogy csak könnyebben sérült meg és a saját lábán hagyta el a kocsit. Azonban így is peches napot könyvelhet el magának: a rendőrségi helyszínelés közben ugyanis kiderült, hogy nincs is jogosítványa.

Február 22-én délelőtt Budakeszin, a Domb utca 60. szám előtt egy 20 éves férfi az általa vezetett személyautóval egy betonoszlopnak csapódott. A sofőr – aki nem rendelkezett vezetői engedéllyel – az elsődleges adatok szerint könnyen sérült. Ellene szabálysértési eljárás indult

– mondta el a Metropolnak a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Több helybeli szerint a fiatalt a rendőrök üldözhették, ezért is nyomta tövig a gázpedált. Ez azonban korántsem volt így: a zsaruk csupán a baleset után siettek a helyszínre. Úgy tudjuk, hogy a baleset előtt a közelben tartózkodtak, a jogsi nélküli sofőr pedig őket meglátva próbált megpattanni azok elől, akik vélhetően észre sem vették őt. A rendőrség lapunknak megerősítette: valóban nem történt üldözés.

Az autóst a rendőrök nem követték, nem üldözték. Az autót és annak sofőrjét már a baleset után találták meg

– szögezték le a rendőrök.