Baleset történt az Erzsébet-hídnál, drámai részletek

Újabb sokkoló balesetről kaptunk hírt. Hétfőn a reggeli órákban a Budapesti bringariadó Facebook-csoportban adták hírül, miszerint baleset történt az Erzsébet-hídnál.

Mint a bejegyzésből kiderült, egy taxis felszaladt a híd alatti bringaútra a budai oldalon. Jelenleg alkatrészek borítják el az érintett útszakaszt. Sőt a csoport tagja arról számolt be, hogy a korlát több helyen is begörbült, ami arra enged következtetni, hogy a taxis többször is nekicsapódhatott.