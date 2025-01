Mint arról korábban a Metropol is beszámolt, az államkincstár már az emelt összegű nyugdíjakat utalja pénteken, hamarosan pedig a mintegy 2,5 millió magyar nyugdíjas már a szintén emelt összegű 13. havi nyugdíjat is kézhez veheti.

Vitályos Eszter / Fotó: Facebook

„Ma érkezik az emelt nyugdíj a bankszámlákra! Januártól 3,2 százalékkal emelkednek a nyugdíjak. Ez 234 000 forintos átlagnyugdíj esetében havi 7500 forintos, éves szinten csaknem 90 000 forintos emelést jelent. És ne feledjék, hogy februárban is már ez az emelt összegű 13. havi nyugdíj érkezik” – közölte Vitályos Eszter Facebook-oldalán közölt videójában.

„A kormány tehát idén is teljesíti az időseknek tett vállalását, garantáljuk az inflációkövető nyugdíjemelést. Mivel idénre 3,2 százalékos inflációra számítunk, a nyugdíjemelés is ekkora. Ha év végén kiderülne, hogy az infláció magasabb a most becsültnél, akkor is garantált az inflációkövető nyugdíj-kiegészítés” – tett ígéretet Vitályos Eszter.

Szüleink, nagyszüleink tisztelete és támogatása alapvető kötelezettségünk! Nyugdíjasaink védelme pedig becsületbeli ügy a magyar kormány számára. Brüsszel mindeközben folyamatosan támadja a magyarországi 13. havi nyugdíjat.

„Tudjuk, hogy az időseknek különösen fontos a rezsicsökkentés is. A kormány ez ügyben is határozott. Ezután is elkötelezettek vagyunk a rezsicsökkentés megvédésében, még úgy is, hogy az ukrán gáztranzit leállítása 20 százalékkal növelte a földgáz árát. Az idősek tehát számíthatnak ránk! Megvívunk minden csatát értük is Brüsszellel és Brüsszel régi és új embereivel egyaránt. Még egyszer nagyon boldog új évet kívánok a nyugdíjasoknak!” – zárta sorait Vitályos Eszter.