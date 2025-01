"Torkom szakadtából ordítottam, hogy gázrobbanás van!" - Döbbenetes részletekről mesélt a IX. kerületi robbanás szemtanúja

Mint arról korábban írtunk, hátborzongató robbanás rázta meg a IX. kerületi Vaskapu utca egyik házát. Információink szerint a detonáció a második emeleti lakásban történt, méghozzá kegyetlen erővel: a házak ugyanis nemcsak a közvetlen közelben, de több utcával arrébb is beleremegtek a robbanásba.

A robbanás után Tamás értesítette a tűzoltókat, miközben igyekezett figyelmeztetni a házban élőket / Fotó: Bánkúti Sándor / Metropol

Azt hitték a robbanásra, hogy filmforgatás

Az oltási munkálatok most is gőzerővel folynak: a betonon jelen pillanatban is törmelékek hevernek, miközben a tűzoltók több csapattal próbálják eloltani a lángokat. Ez azonban nem egyszerű, ugyanis a füst még most is vastagon gomolyog ki a ház ablakaiból, a mentősök pedig a sérültek ellátásán dolgoznak. Lapunk megtalálta azt a férfit, aki tűzoltókat is értesítette, Tamás így első kézből mesélt a Metropolnak a robbanás hátborzongató pillanatairól.

Jöttem az utcán, mentem volna be a mosodába. Egyszer csak hallottam valami nagy durranást, azt hittem először, hogy filmforgatás van. Aztán láttam, ahogy álltam, hogy egy hatalmas fénycsóva jött ki az ablakon, ami a másik házig eldurrant

- mesélte lapunknak Berényi Tamás.

A tűzoltók gőzerővel dolgoznak a helyszínen / Fotó: Bánkúti Sándor / Metropol

Tamás próbálta figyelmeztetni a lakókat

Hozzátette, nem ez volt az egyetlen detonáció.

Ahogy ez megtörtént, utána kicsivel később jött még egy hatalmas durranás. Aztán elkezdett minden lefele omlani. Elkezdtem arra felé szaladni, közben hívtam telefonon a tűzoltókat

- mesélte Tamás. A férfi elképesztő lélekjelenlétről téve tanúságot, azonnal akcióba lépett és próbálta figyelmeztetni a házban lakókat:

Szaladtam körbe, miközben torkom szakadtából ordítottam, hogy gázrobbanás, gázrobbanás, mindenki hagyja el az épületet. Torkom szakadtából ordítottam. A harmadik emeleten volt egy idős bácsi, aki ott állt végig az erkélyen, de hiába kiabáltam neki, mintha sokkot kapott volna, csak nézett lefele

- mesélte a férfi, leszögezve: reméli, hogy az idős urat ki tudták hozni a házból.

A tűzoltók daruval próbáltak bejutni a lakásba / Fotó: Bánkúti Sándor / Metropol

Többen megsérültek

Hozzáfűzte: többen is megsérültek.

Körülbelül 20-30 ember biztos jött ki, a rendőrök is berohantak rögtön az épületbe. Volt, aki vérző fejjel jött ki, őt én kísértem ki a mentőautóhoz, igazából volt, akinek a feje, másnak a keze vérzett, de ennél nagyobb sérülést nem láttam a helyszínen

- sorolta. Azt egyelőre nem tudni, hogy a házban mi is történt, ahogyan azt sem, hogy tartózkodott-e bent valaki a robbanás idején. Lapunk azonban úgy értesült, hogy a lakásból azóta sem hoztak ki senkit, a munkálatok viszont továbbra is folynak.