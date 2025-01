Orbán Viktor: Nem Magyarország elszigetelt, hanem az Európai Unió

Az euró bevezetése óta az Egyesült Államok versenyképessége sokkal nagyobb mértékben javul, mint az eurózónáé. Jelenlegi formájában az euró csak az eleve erős gazdaságoknak kedvez, a felzárkózó piacok megerősödését nem segíti. Magyarország pontosan ezért nem tagja még a monetáris uniónak – emelte ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor: A liberális korszakot egy szuverenista korszak váltja fel

A kormányfő elmondta: minden nemzetnek joga van ahhoz, hogy magát tartsa a világ közepének és a számára legfontosabb entitásnak, ezért azt is el kell fogadni, hogy mások is ugyanígy tekintenek magukra.

A kérdés csak az, ebben az új világban hogy tudunk gyarapodni és növekedni, ehhez viszont tisztázni kell, milyen világ is áll előttünk. A liberális korszakot egy szuverenista korszak váltja fel a világban – emelte ki a kormányfő.

Jelezte azt is, hogy amely ország nem tudja magát megvédeni ebben az új világban, az nem lehet szövetséges, legfeljebb alárendelt. A miniszterelnök elmondta, amelyik ország nem tud kapcsolatot létesíteni a külvilággal, az elveszett. Magyarország most egy olyan helyzetben van, hogy a nyugati világban mi ápoljuk a legjobb kapcsolatot Amerikával, Kínával és Oroszországgal is, ennek pedig hatalmas szerepe lesz az alakuló világ kialakításában.

Nem Magyarország elszigetelt, hanem az Európai Unió. Mi a történelem főutcáján járunk, az unió pedig valahol a sáros mellékutcákban botorkál.

Nélkülözhetetlen az erős középosztály

Orbán Viktor elmondta, a középosztály szerepe ebben a jövő világban kiemelten fontos lesz. Csak az az ország tud majd stabilan növekedni, amely erős középosztállyal rendelkezik: hazánkban és Ázsiában ez történik, a nyugati modellben pedig mindez a társadalmi rend felbomlott, megszűnt, elsilányult. Itthon egymillióval több ember dolgozik, mint 2010-ben, a háztartások vagyona négyszeresére nőtt ugyanezen idő alatt, ezzel az EU 13. legjobb helyét tölti be az ország.