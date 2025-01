Orbán Viktor egykori edzője 80. születésnapját ünnepelte - Kiderült, mit evett a miniszterelnök az étteremben

A Bors írja, hogy nem mindennapi vendég toppant be a minap a szabadbattyáni Pokol Pince Étterembe Orbán Viktor személyében. A miniszterelnök a Facebookon is beszámolt róla, hogy a 80. születésnapját ünneplő Németh Jánost, korábbi edzőjét köszöntötte az étteremben, ahol igazi csárdahangulatban idézhette fel az 1980-as éveket, amikor a székesfehérvári Takarodó utca hátsó, fekete salakos pályáján Jani bácsi játékosa lett.

Egykori edzőjét köszöntötte fel a 80. születésnapján Orbán Viktor miniszterelnök a szabadbattyáni Pokol Pince Étteremben, ahol ínycsiklandó étkek mellett idézték fel a közös futballemlékeket / Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Korábbi edzőjét köszöntötte fel születésnapja alkalmából a miniszterelnök

Ott folytattuk, ahol abbahagytuk. Isten éltessen, Mester!

- írta edzőjének a közösségi portálon egykori középcsatára, Orbán Viktor, aki néhány fotót is mellékelt a születésnapi összejövetelről, ami láthatóan jó hangulatban telt.

Németh János Lovasberényből indulva a MÁV Előre érintésével jutott el 1982-ben a Videoton SC csapatához. A Fejér vármegyei labdarúgás egyik legendás alakjaként immár 43 éve szolgálja a jelenleg Fehérvár FC néven szereplő, élvonalbeli klubot. Edzői pályafutása során volt módszertani vezető, utánpótlás edző és technikai vezető is.

Meglepetésben azonban nemcsak az ünnepeltnek, azaz Németh Jánosnak volt része, hanem a Pokol Pince Étterem üzletvezetőjének, valamint a csárda személyzetének is, miután a miniszterelnök megjelenésére egyáltalán nem számítottak.

Bódis Gyula, a Pokol Pince Étterem üzletvezetője elárulta: fogalmuk sem volt róla, hogy a miniszterelnök is betoppan majd Jani bácsi születésnapi vacsorájára / Fotó: Máté Krisztián

Senki sem számított arra, hogy egyszer csak megjelenik a születésnapi összejövetelen a miniszterelnök úr is. Nagy meglepetést okozott, amikor betoppant az étterembe, de örülünk, hogy jól érezte magát itt, nálunk

– mondta Bódis Gyula, a Pokol Pince üzletvezetője, akinek a családja, édesapja vezetésével, 1988 óta viszi az éttermet.

A Pokol Pince Étterem Szabadbattyánban hamisítatlan csárdahangulattal és kiadós mennyiségű fogásokkal várja a vendégeket / Fotó: Máté Krisztián

Nem titok, hogy Orbán Viktor a labdarúgás mellett a magyar konyhát is kedveli, amelynek jellegzetes fogásai a Pokol Pince Étterem étlapján is megtalálhatóak. A vacsorán Szilágyi Krisztina volt az egyik felszolgáló, aki a lap érdeklődésére azt is elárulta, hogy melyik fogásra esett Orbán Viktor választása.

Miniszterelnök úr rántott pontyot kért, párolt rizzsel és tartármártással. Nyugodt szívvel mondhatom, hogy nagyon ízlett neki

– idézte fel széles mosollyal élete első találkozását a miniszterelnökkel Krisztina. Hozzátette: Orbán Viktor élőben sokkal közvetlenebb volt, mint azt gondolta volna róla a televízióban látottak alapján.