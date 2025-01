Egymilliónál is többen töltötték le a DÁP-ot – Nyitrai Zsolt megadta a linket, töltsd le te is az ingyenes alkalmazást!

Friss videóval jelentkezett Nyitrai Zsolt kedden a Facebook-oldalán. A miniszterelnök főtanácsadója a Digitális Állampolgárság Program részleteiről beszélt, melyhez megadta az ingyenese letölthető applikáció elérhetőségét is.

Nyitrai Zsolt: eddig már több mint 1 millióan töltötték le a Digitális Állampolgár appot (Fotó: Nyitrai Zsolt Facebook-oldala)

„2025 a Digitális Állampolgárság Program éve lesz. A szolgáltató állam dolga, hogy okos és hasznos szabályokat alkosson, és a közszolgáltatásokat digitálisan is elérhetővé tegye, biztonságot garantálva az ügyintézésre, fizetésre. Magyarország Kormánya ezért indította el a Digitális Állampolgárság Programot. egyszerűsítjük a polgár és az állami szervek közötti kommunikációt. Ezzel a fejlesztéssel az ügyintézés a mobilunkra költözik. A cél, hogy elég legyen egy lakáskulccsal és egy telefonnal elindulni otthonról. A DÁP-pal nem csak időt spórolunk meg, hanem védjük a környezetet és csökkentjük a bürokráciát. Program népszerű, hiszen eddig már több mint 1 millióan töltötték le az appot. Legyen Ön is Digitális Állampolgár! Amennyiben még nem tette meg, töltse le ön is a DÁP alkalmazást még ma! Magyarország meg tudja csinálni!”

– mondta Nyitrai Zsolt, aki megosztotta a letöltéshez szükséges elérhetőségeket. A Digitális Állampolgár app letöltéséhez vezető linkekért, kattins IDE!

Nézd meg a teljes videót!