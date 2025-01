79 éves lett a nemzet csótánya: ezek pályafutása legjelentősebb momentumai

111 éve indult az autógyártás fénykora

Henry Ford 1914-ben ezen a napon vezette be az autó-összeszerelő futószalagot. A bevezetés következtében a gyártási idő 12 óráról 93 percre csökkent. A futószalag nem Ford találmánya. Két magyar mérnök, Galamb József és Farkas Jenő is részt vettek a T-modell tervezésében. A gépkocsi bolygóműves sebességváltója és elektromos gyújtóberendezése is Galamb elgondolásai szerint készült. Az ő találmánya a szerelőszalag is.

Három helyen tart ma véradást a Vöröskereszt

07.00–19.00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113 Budapest, Karolina út 19–21.)

12.00–17.30 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.)

09.30–15.30 óra között pedig a Westend Business Centerben (1132 Budapest, Váci út 20–26.)

Ma sem lesz melegünk

A koponyeg.hu szerint kedden várhatóan változóan felhős lesz az idő, csapadék nem valószínű. Helyenként tartósabban megmaradhat a rétegfelhőzet és a pára. A délnyugati, nyugati szél időnként élénkebbé válik. Hajnalban a hőmérséklet –10 és –4 fok között, délután pedig 0 és +5 fok között alakulhat.

Különleges fesztivál kezdődik ma a Magyar Zene Házában

Rendhagyó audiovizuális fesztivállal várja az érdeklődőket a Magyar Zene Háza 360 fokos vetítőterme, a Hangdóm újbóli megnyitása alkalmából január 14. és 19. között. A többnapos programsorozat alatt több, korábbi Hangdómos bemutatónk is visszatér egy közönségtalálkozóval egybekötött vetítésen. Ismét láthatjuk például Somló Dávid és Szauder Dávid filmjeit, a Platon Karataev díjnyertes Napkötöző alkotását, vagy Szemző Tibor Csoma Kaleidoscope című munkáját.

Akvarell festő foglalkozás lesz ma ebben a múzeumban

A Józsefvárosi Múzeumban ma 15 és 17 óra között bárki részt vehet a kétórás workshopon, melynek során minden eszközt biztosítanak. Témát mindenki szabadon választhat és a szabad élménye mellett Csuka Zsuzsival Józsefváros történetéről hallgathat beszélgetést. A program ingyenes, a részvétel viszont regisztrációhoz kötött, amit itt lehet megtenni.