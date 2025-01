Munkáshitel: mutatjuk a legjobb banki ajánlatokat

Jóllehet, a munkáshitelt már 17 éves kortól lehet igényelni, a rendelkezésre álló adatok szerint mégis csak a Gránit Banknál van erre lehetőség, a többi pénzintézet 18 éves kor felett tudja biztosítani a hitelt. Az elvárt minimális jövedelmek között is komoly eltérés van, az MBH Banknál elég lehet havi nettó 150 ezer Ft, míg az Erste Bank 260 ezer Ft fizetést vár el. Azt azonban ki kell hangsúlyozni, hogy ezek a szabályok általánosságban az alkalmazottakra érvényesek. A vállalkozók esetében maga a jogszabály is elvárja azt, hogy a jövedelem elérje a 20 órás alkalmazotti átlagbért, ennek mértéke 210 638 Ft. Illetve ettől a szabálytól is számos bank eltér szigorúbb irányba vállalkozók esetében is.

A jóváírási akció is igen csábító, jelenleg ilyen lehetőséget a Gránit Bank biztosít, ahol önmagában a Munkáshitel felvételéért 50 ezer Ft jóváírás járhat. A Babavárónál tapasztalt verseny alapján azonban könnyen elképzelhető, hogy később más bankok is bevezetnek hasonló akciót.

A portál szakértői a MagNet Bank, a Raiffeisen Bank és az UniCredit Bank honlapján, kondíciós listái között nem találtak információt a Munkáshitelről.