Brutális leárazás: elképesztő, mi történt az egyik Lidl közelében

Hatalmas érdeklődés övezte a Lidl csehországi outlet üzletének megnyitását, ami nem is csoda, idehaza is odáig vannak a vásárlók az üzletlánc termékeiért. Persze jelen esetben nem az élelmiszerekre gondolunk.

Óriási leárazások az egyik Lidlben / Fotó: pexels.com

A Lidl outlet üzletének koncepciója szerint az 1700 m2-es boltban élelmiszert nem kínálnak, ellenben minden mást igen. Vehetsz ott szerszámot, ruhát, kerti bútort és egyéb háztartásban használt termékeket is, sőt olyan portékákat is megtalálhatsz ott, melyeket a hagyományos üzletekben nem. Vagyis az üzlet maga a földi paradicsom. Ha az nem lenne elég, hogy minden kedvenc terméked megtalálható, arról is fontos beszélni, hogy itt bizony a bolti ár töredékéért kapod meg a terméket. A magyar vásárlók most irigykednek, hiszen mind imádják a Lidl termékeit, épp ezért abban bíznak, idehaza is nyitnak majd egyet. Valószínűleg itt sem lenne másképp, mint Prágában: ott ugyanis már az üzlet megnyitása előtt megteltek a parkolók, és kígyózó sorokban várták az emberek – akár órákon át –, hogy bejuthassanak az üzletbe. A telített parkolók miatt a környéken dugók alakultak ki, mivel a Lidl outlet üzletébe igyekvők nem tudtak leparkolni, így feltartották a forgalmat.