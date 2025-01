Figyelem!

A Best Optikban próbálkozott 19. kerületben. Karácsony előtti héten ez az Úriember jött be az üzletembe. A bemutatkozó nevet elfelejtettem, de a Lidl egyik beszerzési igazgatójának adta ki magát. Nagyon hitelesen beszélt a cégről. Nekem azt hazudta, hogy a családjával az üzletemben találkozik. Mivel csak rá koncentráltam, így nem tudott körbe nézni, felmérni a területet. A Lidlnek azonnal elküldtem a kamerafelvételeket és most érkezett meg a válasz.

Úgyhogy főleg kis üzletek, óvatosan!