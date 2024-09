Meghökkentő videó szivárgott ki: így sütik valójában a pékárut a Lidlben

Mivel sokan kíváncsiak arra, hogyan készülnek a helyben sütött pékáruk az Aldiban vagy a Lidlben, de az üzlet pékségébe, azaz a bakeoffba belátni nem lehet, a német Lidl dolgozói most videón mutatták meg, hogyan sütik a sajtos kiflit, a fahéjas csigát, a barackos párnát és a többi finomságot - szúrta ki a Mindmegette. A TikTok-videón jól látható, ahogy a dolgozó a sütőlemezekre helyezi az elősütött, lefagyasztott ciabattákat, bagetteket. Szabályzat határozza meg, hogy egy lemezre hány darabot lehet tenni az adott termékből, és azt is, hogy milyen pozícióban kell azokat elhelyezni. A lemezeket ezután a sütőkocsira rakják, majd elindítják a sütőt és betolják a kocsit. A sütési idő a pékárutól függ, 6-tól 30 percig is terjedhet. A felvételen jól látszik az is, hogy a "bakeoffosok" milyen villámgyorsan dolgoznak és töltik a tálcákat, de az is feltűnő, hogy ebben az esetben kesztyű nélkül, puszta kézzel pakolta fel az illető a pékárukat a lemezekre, ami higiéniai szempontból kifogásolható.