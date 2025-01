Riasztó, fekete füstfelhő áramlott ki egy XVI. kerületi lakásból, csütörtökön, január 2-án délután. A lakók közül többen is felfigyeltek a baljós füstpamacsokra, amelyek már a távolból is jól látszottak. Hamarosan kiderült, hogy az Összefogás sétány egyik társasházának második emeleti lakásában ütött ki tűz, méghozzá egy karácsonyfa miatt. Különösen ijesztővé tette a helyzetet, hogy a lángoló lakásban többen is bent voltak.

A lakásban egy karácsonyfa kapott lángra. A füstöt egy szemfüles szomszéd szúrta ki Fotó: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Karácsonyfa lángolt a másodikon

A tűzoltók hamarosan a helyszínre robogtak, nekiláttak az oltásnak és az emberek menekítésének. Ekkor ugyanis már a lépcsőházban is gomolygott a fojtogató, fekete füst:

Egy karácsonyfa és berendezési tárgyak égtek csütörtökön., kora délután, a tizenhatodik kerületi Összefogás sétányon lévő, második emeleti ingatlan egyik helyiségében. A fővárosi tűzoltók eloltották a lángokat és kiszellőztették a lakást, valamint a lépcsőházat

– közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Többeket mentőálarcban menekítettek ki a tűzoltók Fotó: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Hős szomszéd menthetett életet

Információink szerint egy szemfüles szembeszomszédnak köszönhető, hogy nem történt nagyobb tragédia: úgy tudjuk, hogy egy nő éppen az erkélyen levegőzött, amikor észrevette a füstöt és a lakásból köhögve kiszédelgő férfit. A szomszéd nem késlekedett: úgy hallottuk, hogy azonnal átkiabált a férfinek, hogy nehogy visszamenjen a lakásba, ezzel egy időben pedig már tárcsázta is a tűzoltókat.

Nem kizárt, hogy a hős szembeszomszéd életet mentett a gyors reakcióval, ugyanis egy szemtanútól úgy tudjuk, hogy legalább három mentő érkezett, többeket pedig el is szállítottak:

Először csak a szirénákat hallottuk, meg hogy jönnek egymás után a mentők, legalább hárman. Aztán meg többeket is elvittek, de ha jól tudom, volt olyan, akit a helyszínen láttak el

– mesélte a lapunknak Zsuzsa.

Négy ember kórházba került

A katasztrófavédelem elárulta, hogy négy embert szállítottak kórházba:

"A tűzoltással párhuzamosan három embert mentőálarcban kísértek ki a társasházból, négyen a saját erejükből hagytak el az épületet. A tűzesetben négy ember megsérült, őket a mentők kórházba szállították" – fűzték hozzá, ahogyan azt is, hogy a füstérzékelő életet menthet:

A nagyobb tüzek megelőzésének is az egyik legjobb eszköze a füstérzékelő, amely közvetlenül a tűz keletkezésekor hangosan sípol, így azonnal tudomást szerzünk a tűzről, így van időnk eloltani vagy kimenekülni és hívni a tűzoltókat

– szögezték le a katasztrófavédelem munkatársai.