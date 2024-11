Ellepték a környéket a tűzoltók: brutális tűz tombolt Rákosszentmihályon

Hatalmas volt a riadalom a XVI. kerületi Rákosszentmihályon, amikor a csendes, kertvárosi Lőtér utcában hatalmas lángok csaptak a magasba, vasárnap (november 24.), hajnalban. A tűz az utcai eleji házak egyikében lobbant fel, de hamarosan már szinte az egész épület lángokban állt.

A rákosszentmihályi ház tetőszerkezete leégett, a ház egy része szinte megsemmisült Fotó: Metropol

Messziről is látták a rákosszentmihályi tüzet

A helyiek nagyon megrémültek, ugyanis a közeli Centenáriumi lakótelepen is látni lehetett a lángokat és a füstöt:

Láttuk, hogy tűz van valahol, és úgy nézett ki, hogy elég nagy. Úgy tudjuk, hogy a közeli utcákban még az áram is elment. Aztán hallottuk a tűzoltók szirénázását is, nagyon féltünk. Nem tudtuk, mi lehet az

- mondta egy asszony, aki a Centenáriumi lakótelepen, az erkélyről nézte az eseményeket. Azt is hozzátette, hogy ő úgy tudja, hogy a ház előtt több kocsi is parkol, így sokan attól tartottak, hogy a tűz tovább fog terjedni az autókra és a környező házakra is.

A tűzoltók hamarosan hatalmas erőkkel érkeztek a helyszínre és két vízsugárral elkezdték oltani a házat:

Kigyulladt egy lakóház és annak környezete Budapest XVI. kerületében, a Lőtér utcában. A fővárosi hivatásos tűzoltók több vízsugárral megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat. Az egységek kihoztak az épületből két gázpalackot, amelyeket visszahűtöttek

- közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Többen azért aggódtak, hogy a tűz a ház előtt parkoló kocsikra is átterjed Fotó: Metropol

Úgy tudni, hogy az épület tetőszerkezete így is teljesen leégett, a ház egy jó része szinte megsemmisült. Információink szerint az épületben többen is voltak bent, de időben kimenekültek, így a tűzesetben senki nem sérült meg.

Egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi okozta a tüzet, a kérdésre a tűzvizsgálat eredménye fog választ adni.