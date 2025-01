Az új év nyugdíjemelést is hoz. Januártól 3,2 százalékkal emelkednek a nyugdíjak, februárban pedig érkezik az emelt összegű 13. havi nyugdíj is. A kormány idén is garantálja az inflációkövető nyugdíjemelést.

Zsigó Róbert Facebookra feltöltött videójában emlékeztetett, hogy miután ebben az évben 3,2 százalékos inflációra számíthatnak a magyarok, a nyugdíjemelés mértéke is ekkora. Ez 234 ezer forintos átlagnyugdíj esetében havi mintegy 7500 forintos, éves szinten csaknem 90 ezer forintos emelést jelent. Az első emelt összegű nyugdíjat január 10-én utalják a nyugdíjasoknak. Februárban pedig az emelt összegű 13. havi nyugdíj is érkezik az idősekhez.

"Tartjuk tehát a szavunkat, ahogy eddig is minden évben tartottuk. Nemcsak az inflációkövető emelést garantáljuk, hanem visszaadtuk a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat is. Bár most is vannak rá jelentkezők, akik az eltörlését kérik. Brüsszel a 13. havi nyugdíj eltörlését várja a kormánytól, ezt azonban nem fogjuk végrehajtani. Pláne nem, hogy a magyar emberek a most zárult nemzeti konzultációban is azt kérték a kormánytól, hogy védje meg a 13. havi nyugdíjat. Marad tehát a 13. havi nyugdíj. Érkezik az emelt nyugdíj, és komoly csaták árán, de védjük a rezsicsökkentést is. Így a magyar nyugdíjasok fizetik Európa legalacsonyabb áram- és gázárát. Ezzel kívánok boldog új évet az időseknek! Kívánom, hogy legyen béke, egészség és sok öröm nyugdíjas éveikben! Vigyázzanak magukra!"