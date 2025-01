Grand Budapest: korszerű, zöld városrész lesz a ma elhanyagolt, szemetes-gazos területen

Új nap virrad Rákosrendezőre! A Grand Budapest projekt elstartolt a 85 hektárra szóló adásvételi szerződés aláírásával. A világszínvonalú, zöld és okos városrész megépítésével egyidejűleg a környékbeliek 800 millió eurós infrastruktúra fejlesztést kapnak a magyar államtól. Épül a többi között gyalogos- és vasút feletti közúti felüljáró, meghosszabbítják a kisföldalatti vonalát, korszerű kerékpárút és gyalogút készül. Befedik a vasúti pálya egy részét, méghozzá úgy, hogy a tetején zöld park épül. A beruházás része az is, hogy az Egyesült Arab Emírségekből érkező befektető –az Eagle Hills csoport– elvégzi a régóta rozsdaövezetként számon tartott terület környezeti kármentesítését is.

Ez van most a Grand Budapest helyén: a rozsdaövezet helyén modern városrész épül Fotó: Metropol

Új, korszerű, zöld, fenntartható városrész épül majd a rákosrendezői vasútállomás környékén, ott, ahol hosszú ideje egy használaton kívüli tájseb éktelenkedik. Az állam és az Eagle Hills csoport között létrejött adásvételi szerződés aláírásával elindulhat az elhagyott, romos ipari terület helyén egy zöld szemléletű okosváros-beruházás, amely végül világszínvonalú városrésszé varázsolja a MÁV által megjelölt területet és annak környékét. A projekttel a magyar állam és a beruházó célja is az, hogy visszaadják a budapestieknek, a magyar embereknek Rákosrendező eddig méltatlanul elhanyagolt részét. A régóta várt, komplex fejlesztés a Rákosrendezőn és vonzáskörzetében élők számára ugyanis számos plusz előnnyel is jár majd. A világszínvonalú zöld városrész magával hozza számukra a minőségi tömegközlekedés lehetőségét, továbbá a XIV. és a XIII. kerület összeköttetése is érdemben javul majd, de általában is fejlődik Budapest közlekedése és nő a zöldfelület.

Grand Budapest: 50,9 milliárd forint kerül a költségvetésbe

A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint - a kormányzati döntésnek megfelelően - 85 hektárnyi területet értékesítettek. Az Eagle Hills az 50,9 milliárdos vételárat három ütemben fizeti meg, a nemzetközi megállapodásban foglalt állami vállalások teljesítéséhez igazodva. A fejlesztő az első vételárrészlet megfizetését követően tulajdonjogot szerez a terület felett annak érdekében, hogy el tudja kezdeni a fejlesztéseket. Ez történt meg most. Az egyes vételárrészletek biztosítására az állam több biztosítékot, garanciát is kért (anyavállalati garancia, bankgarancia, visszavásárlási jog), amelyeket az Eagle Hills biztosított számára.

A második vételárrész megfizetésének feltétele a szükséges jogalkotási intézkedések megtétele.

Az utolsó vételárrész megfizetésének feltétele a megállapodás szerinti, mintegy 800 millió eurónyi állami infrastruktúra fejlesztés .

Ennek keretében gyalogos- és vasút feletti közúti felüljáró, vasúti pálya fejlesztés, az M1-es metró meghosszabbítása, kerékpárút és gyalogút megépítése, valamint a vasúti pálya befedése valósulhat meg oly módon, hogy felette egy park is kialakítható legyen.

A fejlesztések várható időtartamára tekintettel a szerződés lezárására legkésőbb 2039. március 13. napjáig kerül sor, melyet követően a fejlesztő köteles kifizetni a terület teljes (inflációval növelt) vételárát.