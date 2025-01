Fidesz-frakció: Magyar Péter egyáltalán nem akar előrehozott választásokat

„Magyar Péter egyáltalán nem akar előrehozott választásokat. Még egy Tolna vármegyei időközi választáson sem meri elindítani a pártját, mert attól fél, hogy leszerepelnek. Gyurcsány Ferenc meg a pártja pedig egyáltalán nem biztos, hogy bejutnának a Parlamentbe, hogyha most lennének a választások. Gyurcsány Ferenc és Magyar Péter olyan emberek, akik azt csinálják, amit a migráció- és háborúpárti brüsszeli elit mond nekik. És amikor előrehozott választásokat követelnek, akkor bizony Brüsszelnek szeretnének segíteni” – mondja Ibolya Csenge, a Fidesz-frakció szóvivője a frakció Facebook-oldalára felkerült videóban.

„Magyar Péter egyáltalán nem akar előrehozott választásokat” – mondja a Fidesz-frakció szóvivője (Fotó: AFP / afp)

Majd így folytatja:

„Ugyanis nagyon fontos lenne Brüsszelnek, hogy leváltsa magyar kormányt, és ezt pont most szeretnék megtenni. Miért most? Azért, mert Donald Trump hamarosan újra az egyesült Államok elnöke lesz, Brüsszel pánikba esett, ugyanis Trump visszatérése alapjaiban változtatná meg a világpolitikai helyzetet. Ezért most mindent megtesznek, ami tőlük telik, hogy átnyomják a migrációs paktumot és hogy biztosítani tudják a háború folytatását. Tehát Magyarország az útjukban áll. Mi viszont nem engedünk. nem Brüsszel vagy Manfred Weber fog dönteni a sorsunkról, hanem csakis mi, magyar emberek. Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc örökre bebizonyították, hogy a brüsszeli gazdáiknak az érdekei fontosabbak, mint a magyar embereké.”

