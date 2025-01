Elítéli a Fidesz az újbudai baloldal rasszista botrányát

„Valahol a cigány is ember... valahol” – hallható egy videófelvételen, amelyen Újbuda szocialista politikusai beszélgetnek egy kötetlen, baráti hangulatú estén. A megdöbbentő felvételt a HírTV mutatta be . A mobiltelefonnal készített kiszivárgott videón a baloldali politikusok egymásra licitálva fejezik ki a cigányság iránt érzett utálatukat.

A kiszivárgott felvételen arról is beszélnek a szocialista képviselők, hogy Hintsch György alpolgármester (jobbra) utálja a cigányokat Fotó: Teknos

A csatorna információi szerint a felvételen Tóth Márton önkormányzati képviselő, ifjúsági tanácsnok is hallható, aki többek között azt mondja, hogy "Gyuri is rasszista", utalva Hintsh Györgyre, a kerület szocialista alpolgármesterére. Az MSZP-s politikusról az is elhangzik, hogy "utálja a cigányokat", mire Tóth Márton megerősítette, hogy ő is.

Az újbudai Fidesz elítéli a nyíltan rasszista kijelentéseket

Az Újbudai Fidesz-KDNP megdöbbenve, és felháborodva értesült a nyilvánosságra került videófelvételről, "A felvétel nyilvánvalóvá teszi, hogy a baloldali politikai vezetők mit gondolnak valójában egyes társadalmi csoportokról. Ez a magatartás teljes mértékben szemben áll azokkal az alapértékekkel, amelyeket egy demokratikus közösségnek képviselnie kell" - áll a kormánypárt kerületi csoportjának közleményében.

László Imre, Újbuda DK-s polgármestere felelősséggel tartozik ezért a helyzetért, hiszen ő maga döntött úgy, hogy olyan politikusokkal lép szövetségre, akik nyíltan rasszista nézeteket vallanak. Egy városvezető nem hunyhat szemet ilyen botrányok felett, különösen, ha saját politikai szövetségeseiről van szó. Ha valóban elkötelezett a demokratikus értékek és a közösség szolgálata mellett, akkor haladéktalanul vállalnia kell a politikai felelősséget, és távoznia kell tisztségéből. Egy polgármester elsődleges feladata, hogy biztosítsa: az általa vezetett önkormányzat semmilyen formában nem legitimálhat vagy tűrhet el rasszizmust és kirekesztést.

- írják, majd azzal folytatják: a videón szereplő és velük összefüggésbe hozható valamennyi politikai szereplő számára nincs más út, mint az azonnali lemondás. Az általuk tett kijelentések méltatlanok a közszereplőkhöz, és teljes mértékben összeegyeztethetetlenek a demokratikus értékrenddel. Az újbudai polgárok joggal várják el, hogy a közéletben csak olyan vezetők maradhassanak, akik tisztelik és képviselik a társadalmi együttélés alapelveit. A baloldali koalíciónak meg kell vizsgálnia, hogyan tud a továbbiakban együttműködni olyan párttal, melynek politikusai nyíltan rasszisták. A DK, az LMP, a Párbeszéd és a Momentum felelőssége, hogy világossá tegyék, milyen irányt kívánnak követni a jövőben.