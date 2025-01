Az utóbbi időben megszaporodtak az UFO-megfigyelések szerte a világban. Ám a legtöbb jelentés még mindig az Egyesült Államokból érkezik. És úgy néz ki, hogy ebben egy ideig nem lesz változás. Ugyanis az USA keleti részét jelenleg sújtó drónválság nem mutatja az enyhülés jeleit, mivel az elmúlt hetekben több száz rejtélyes gömböt észleltek az égen. A megfigyeléseket elsősorban New Jerseyből jelentették, de New Yorkban és Connecticutban is tapasztaltak ehhez hasonló jelenséget.

Hátborzongató bejelentést tett az UFO-szakértő (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Annak ellenére, hogy a tisztviselők igyekeznek megnyugtatni a közvéleményt, mondván: ezek az azonosítatlan objektumok nem jelentenek veszélyt a nemzetbiztonságra, ismeretlen eredetük továbbra is vad találgatásokra ad okot. Egyes teoretikusok szerint „nukleáris robbanófejeket” keresnek, míg mások szerint külföldi szuperhatalmak tulajdonát képezhetik ezek az objektumok.

Egyes megfigyelők szerint ez az észlelési hullám csak a kezdet, és a következő hetekben jelentős esemény várható. Dr. Steven Greer UFO-szakértő azt állítja, hogy ezek a globális fénymegjelenések egy megrendezett akció részei, amelynek célja, hogy a közvéleménnyel elhitessék az idegenek közelgő invázióját.

Van egy körülbelül hat különböző fekete webhelyből álló csapat, amely az úgynevezett UAP-kkal és UFO-kkal kapcsolatos illegális projekteket működtet. Az elkövetkező 30 napon belül pozitív bizonyítékokat fognak hozni erre, és arra, hogy ezeket a programokat illegálisan és alkotmányos felügyeleten kívül hajtották végre

– idézi a Daily Star dr. Steven Greer szavait, aki hozzátette: 2025 eleje változást hozhat az UFO-információk nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban.