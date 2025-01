Antibiotikumokkal küldték haza a hátfájós családanyát a dokik: észre sem vették, hogy rákos

2024 augusztusában figyelt fel a 36 éves, angliai Bracknellben élő Zoe Gardner-Lawson egy állandó, tompa fájdalomra a háta alsó részén. Amikor a háromgyermekes családanya orvoshoz ment, azt mondták neki, húgyúti fertőzése lehet, és antibiotikumot írtak fel neki, ám az állapota nemhogy nem javult, de egyre csak rosszabbodott.

Végstádiumú rákkal küzd a családanya, akit korábban antibiotikummal küldtek haza az orvosok – Fotó: Northfoto

Szeptemberben Zoe ismét felkereste az orvost, aki azt javasolta neki, menjen be a sürgősségire, ahol egy CT-vizsgálatot követően előbb perforációt, majd egy daganatot fedeztek fel a belén, amely a perforációt okozta, és ami már a májára, a hashártyára és a gyomor nyirokcsomóira is átterjedt. A nő ezután egy négyórás műtéten esett át, melynek során eltávolították a daganatot, majd a biopszia után kiderült, hogy az rákos blasztóma volt. Zoe jelenleg az ötödik kemoterápiás ciklusán van túl, mialatt azt reméli, a bélrákszűrés alsó korhatára egy nap legalább 30 évre – ha nem 25-re – fog csökkeni.

A professzorom, Jamie Murphy azt mondta nekem, akár négy évig is együtt élhettem ezzel a daganattal a diagnózisom előtt: ez pedig ijesztő. Ha minden jól alakul, még mindig van esélyem arra, hogy elérjem a „nincs nyoma a betegségnek” státuszt, de minden a következő néhány évtől függ. Elég fiatal vagyok ahhoz, hogy még ne tekintsék végső diagnózisnak

– mondta el Zoe, akinek – ha minden a terv szerint alakul – egy második műtéten is át kell majd esnie, melynek során eltávolítják a megmaradt gyomornyirokcsomókat és két daganatot is a májáról – számolt be az édesanya szomorú történetéről a The Sun.