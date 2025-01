Rohantak a mentők: borzalmas buszbaleset Kőbányán – többen megsérültek, két embert jelenleg is mentenek

Szirénázó mentők, tűzoltók és rendőrök tucatja rohant a X. kerületi Jászberényi útra, ahol a Metropol információi szerint brutális buszbaleset történt. Bár egyelőre nem tudni pontosan, hogyan történt a baleset, eddigi információink szerint a busz egy szemből érkező kocsival ütközött frontálisan.

Úgy tudjuk, hogy a buszbalesetben 9 ember megsérült, ketten pedig a roncsba szorultak

Fotó: Pexels/Illusztráció

Buszbaleset Kőbányán: két ember beszorult a roncsba

A hatalmas csattanásra az arra járók közül többen is felfigyeltek, így szerencsére azonnal segítséget hívtak. Információink szerint a buszon több utas is ült, közülük többen megsérültek: bár volt, akik saját lábukon hagyták el a roncsot, többen is beszorultak, így őket a tűzoltóknak kell kimenteniük.

Összeütközött egy autóbusz és egy személyautó Budapest X. kerületében, a Jászberényi úton, a Téglavető utca közelében. Két ember beszorult a járművekbe. Őket feszítővágóval szabadítják ki a műszaki mentést végző fővárosi hivatásos tűzoltók. A helyszínen vannak a mentők is. A baleset több sávon akadályozza a forgalmat

– közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Úgy tudjuk, hogy a mentés ezekben a percekben is folyik, a két sérültet még most is próbálják kimenteni a tűzoltók. Lapunk úgy értesült, hogy a balesetben összesen kilenc ember sérült meg, hozzájuk mentők érkeztek. Azt azonban jelenleg nem tudni, hogy milyen sérüléseket szenvedtek. Lapunk ezért felkereste az Országos Mentőszolgálat munkatársait, válaszuk esetén cikkünket frissítjük.

A baleset körülményei jelenleg nem tisztázottak, úgy tudjuk, hogy a rendőrök most is a helyszínen dolgoznak.