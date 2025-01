Akkora fizetést lehet keresni kezdőként az Aldiban Magyarországon, amekkorára sokan vágynak

A biatorbágyi központi raktárban dolgozó logisztikai munkatársak kezdő bére 2025. január 1-jétől bruttó 577 000 forintra emelkedik, az elérhető legmagasabb juttatás pedig – pótlékok nélkül – bruttó 695 100 forint lesz.

Dinamikusan bővülő IT-leányvállalat

Az ALDI International IT Services Kft. a korábbi évekhez hasonlóan ismét jelentősen, egy év alatt mintegy 30%-kal növelte munkatársai létszámát, és ma már közel 1000 főt foglalkoztat budapesti, pécsi és debreceni szolgáltatóközpontjaiban. A béremelés ennél a cégnél átlagosan 6,5%, így január 1-jétől a belépő szintű pozíciókban is már mintegy bruttó 650 000 forintos bérre számíthatnak az újonnan csatlakozó kollégák. A cégnél a legtöbb pozícióban az ország bármely részéről lehet otthoni munkavégzéssel dolgozni, rövidebb időszakokban pedig akár külföldről is el lehet látni a feladatokat.

Az áruházlánc az autóval munkába járás költségtérítését a jövő év elejétől 40 Ft/km-re emeli, ami 33%-kal magasabb, mint a jogszabály által előírt adómentesen adható térítés.

Az ALDI-nál foglalkoztatottak bére és bérkategóriája automatikusan változik a vállalatnál eltöltött idő alapján: a szolgálati idő növekedésével minden dolgozó automatikusan magasabb bérkategóriába kerül, a béremelés így tárgyalás nélkül, automatikusan jár. A vállalat a Randstad Employer Brand Research 2024-es, több mint 7500 fő részvételével zajlott kutatása alapján Magyarország legismertebb munkaadója, amelyhez lojálisak munkatársai, hiszen 35%-uk immár több mint 5 éve az ALDI munkavállalója.