Számos híresség született ezen a napon - köztük egy József Attila-díjas költőnk

Ma van Zelk Zoltán születésnapja

1906. december 18-án Érmihályfalván született Zelk Zoltán magyar költő, akit 1947-ben Baumgarten-díjjal, 1949-ben és 1954-ben Kossuth-díjjal, 1951-ben József Attila-díjjal tüntettek ki, de volt az 1945-ben alapított Szabadság című napilap belső munkatársa, állandó színikritikusa is, 1952-ben pedig gyermeklapot indított Kisdobos címmel, amelynek 1956-ig volt a felelős szerkesztője. További érdekességek a híres magyar költőről itt olvashatók.

Az írószövetség 1956 õszi közgyûlésén. Balról: Sinkovics Imre, Zelk Zoltán, Méray Tibor, (lent, félig takarva) Déry Tibor. Fotó: Mediaworks archívum

Számos más híresség is született ezen a napon

78 éve ezen a napon, vagyis december 18-án született például Steven Spielberg Oscar-díjas filmrendező (Schindler listája, Jurassic Park, E.T.). De ma lett 61 éves a Blöff, az Interjú a vámpírral, és a Hetedik sztárja is, Brad Pitt. Katie Holmes amerikai színésznő pedig ma 46 éves. 81. születésnapját ünnepli emellett Keith Richards a Rolling Stones együttes gitárosa is, aki 1943. december 18-án született. És ha már zene: Billie Eilish, a legkedveltebb amerikai énekesnő és dalszerző is ma lett 23 éves. 1843-ban pedig a magyarországi cukorka- és csokoládéipari termelés megteremtője, Stühmer Frigyes született ezen a napon.

Ma van a kisebbségek napja is

A magyar kormány 1995. szeptember 21-i döntése értelmében minden év december 18-án tartják a kisebbségek napját, megemlékezve a kisebbségek sajátos jogairól. És, hogy miért pont ezen a napon? Mert december 18-án fogadták el az ENSZ Nemzeti vagy Etnikai, Vallási és Nyelvi Kisebbséghez tartozó Személyek Jogairól szóló Nyilatkozatát. Az eseményhez kötődően az ország számos helyén szerveznek ünnepségeket.

A világ többi részén a kivándorlók napját tartják ilyenkor

A kivándorlók napján a világ számos országában az emberiség sokszínűségét ünneplik. A XXI. században egyre többen hagyják el szülőföldjüket, hogy aztán más országokban éljenek. A Föld lakosságának 2 százaléka, több mint 150 millió ember él szülőföldjétől távol. Az emigránsok nemzetközi napját ugyanazért tartják december 18-án, amiért nálunk a kisebbségek napját. Első alkalommal egyébként 2000-ben ünnepelték ezt az eseményt.