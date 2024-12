Szomorú karácsony, napok óta keresik az eltűnt magyar férfit

A rendőrség továbbra is keresi Pecze Mátét, aki kerékpárral indult el otthonról december 19-én, de azóta nem adott életjelet magáról – írja a Heol.hu. Mint Soltész Bálint rendőrségi szóvivő elmondta, új keresőcsapat is csatlakozott a 25 éves fiatalember felkutatásához. A keresésbe a szomszédos megyék rendőrségei is bekapcsolódtak. A keresésben részt vevők a környéket járják, de ellenőrzik a beérkező információkat, valamint kamerafelvételeket is.

Máté december 19-én tűnt el