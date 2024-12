Kitálalt Eszter boszorkány péntek 13-ról: az elátkozott nap új kezdetet jelenthet

Péntek 13. idén decemberben is eljön. Ezt az időpontot sok babona és hiedelem övezi, a legtöbbeknek egy szerencsétlen napot jelöl ez a dátum. Eszter boszorkány azonban megnyugtat minket, hogy péntek 13. szerencsés nap is lehet. Sőt, azt is elárulja, milyen rituálékat érdemes ilyenkor tartani.

Eszter boszorkány szerint nem feltétlenül szerencsétlen nap péntek 13. Fotó: beküldött

A babonák és tévhitek miatt sokan azt hiszik, ez egy szerencsétlen nap, pedig egyáltalán nem. A 13-as számhoz tartozik a Tarot-ban a Halál lapja, ami változást, új kezdeteket és újjászületést jelöl. A péntek a Vénusz bolygójához kapcsolódik, ami a szerelem, szépség, kreativitás bolygója. Ezért érdemes ilyenkor szerelemmel, harmóniával, gyógyulással kapcsolatos rituálékat tartani. Ezért péntek 13-a a transzformáció, elengedés és új kezdet napja. Ha tudatosan használod ki ezt az energiát, akkor hatalmas változásokat tudsz most elérni

– osztotta meg Eszter boszorkány.

Nézd meg Eszter boszorkány péntek 13-ról szóló videóját: