Hallottál már a tavaszi gonoszjáró napról? Így élheted túl para nélkül!

A magyar néphagyomány szerint április 24-e, vagyis Szent György napja igazán jelentős ünnep volt. Ugyanis ez volt a tavaszi gonoszjáró nap, amikor a boszorkányok úgymond bármit megtehettek, és Európa nagy részén ez a tavasz igazi kezdetét jelentette. A Fanny magazin azt írja, számos babona, népszokás és hagyomány kapcsolódik ehhez a naphoz. Például az egyik, hogy a pásztorok ilyenkor hajtották ki először a legelőkre a nyájat, és fontos szertartás volt, vízbe mártott babérlevél vagy bármilyen más, zöld ággal tereljék a jószágokat, nem pedig pásztorbottal, mert így védték meg őket a betegségektől és a pusztulástól. Miután kihajtották az állatokat az istállókból, számos helyen még füstölőzéssel is megtisztították az istállókat. Sőt, maguk a pásztorok is tűzön ugrottak át háromszor, hogy ne fogjon rajtuk semmilyen rontás és egészségesek legyenek. Régen úgy tartották, hogy ezen az éjjelen a boszorkányok elszedték harmatszedés közben a gazdák szerencséjét.

Ezért szokás volt a kerítésbe tüskés ágakat szúrni, mert így távol tartották a gonosz, ártó energiákat

– avat be a régi hagyományokba Iszet boszorkány, főpapnő és mágus.

Egy misztikus eredetű ünnep, amikor több különleges babonát is bevetettek, Iszet boszi szerint nem ártana ezeket feleleveníteni, de egy kicsit modernebb formában Fotó: Iszet boszorkány

Modern formában

Ezek a szokások pontosan azt tükrözik, hogy régen milyen nagy hangsúlyt fordítottak arra, hogy megtisztítsák és védjék a különböző energiákat tisztítsák. Napjainkban is érdemes lenne több mindent bevetni a negatív erőkkel szemben. Hiszen fontos, hogy a tisztításra és a védelemre is figyeljünk, mivel a megelőzésnek nagy szerepe van a mágiában, csakúgy mint az élet más területein. Bármennyire is misztikusnak hangzik mindez, de a rossz és irigy energiák miatt igenis nagyon fontos ismét feleleveníteni ezeket a szokásokat, mint a régmúltban, csak persze modern köntösben.

Próbáljuk ki ezt a praktikát!

De mit érdemes ezen a napon elvégezni a tisztítás és védelem érdekében? Ahogy azt minden ezotéria anyagban hangsúlyozom, hogy ezek olyan mágikus praktikák, amiket bárki biztonsággal elvégezhet akkor is, ha nem jártas a mágia világában.

Ezekre lesz hozzá szükség:

némi forrásvíz, ha ez nincs, akkor arra ügyeljünk, hogy ne sima csapvizet használjunk, hanem legalább tisztítottat

babérlevél ág, vagy ha ezt nem tudjuk beszerezni, akkor megfelelő körülbelül tíz darab babérlevél. Fontos, hogy ezek minél nagyobbak és teljesen épek legyenek

egy darab fehér gyertya, és még hatásosabb a rituálé, ha olyat szerzünk be, amin egy szentet ábrázoló kép van

Így végezzük el: gyújtsuk meg a gyertyát, majd a babérlevélágat vagy néhány babérlevelet (nagyjából 6-7 darabot) mártsunk a vízbe, és hintsük meg az egész otthonunkat ezzel a vízzel. Figyeljünk, hogy ne csak az oldalsó falakra menjen, ne hagyjuk ki a padlót és a mennyezetet sem. A maradék babérlevelet, (körülbelül 3-4) tegyük egy tálkába, gyújtsuk meg őket, és így füstölőzzük körbe a lakást. Közben kérjünk áldást, jó egészséget és védelmet az otthonunkra és az ott élőkre. Végül égessük végig teljesen a gyertyát.