Olyan kozmikus együttállás következik, amire több mint 80 éve nem volt példa: kártyavárként dőlhet össze az, amit eddig felépítettünk

Az asztrológia iránt érdeklődők már sejthetik, hogy ez már csak azért is roppant izgalmas, – vagy éppen baljós – mert egyfajta alapszabály az asztrológiában, hogy minél ritkább egy konstelláció, annál nagyobb jelentőséggel bír.

Igen ritka együttállás következik Fotó: Shutterstock

Ez pedig most lesz másképp, ugyanis olyan felismeréseink lehetnek, amik a biztos alapjainkat rendítik meg, mondhatni, kártyavárként dőlhet össze az, amit eddig felépítettünk. Bár az asztrológusok azt is megjegyzik, hogy ez egy új esélyt is kaphatunk, így tehát nem kicsi a tét.

Lássuk, mit tartogat a 12 csillagjegy számára ez a különleges együttállás!

BIKA

Szerencsére te egy józan, higgadt, gyakorlatias ember vagy. Az elméletekkel, ideákkal kevésbé foglalkozol. Téged kizárólag az győz meg, ami konkrét és hasznosítható. Ez nem csak a te szerencséd, hanem a környezetedé is. A Jupiter-Uránusz együttálláskor az a feladatod, hogy őrizd meg a hidegvéredet, és vigyázz magadra. A Bikában zajló együttállás megrendítő erejű lehet test, lélek, szellem szinten egyaránt.

IKREK

Jupiter-Uránusz együttállás misztikus felismerésekhez segíthet hozzá téged. Napok óta érezheted, hogy van valami a levegőben. Ez hol félelemmel tölt el, hol felvillanyoz, mert izgalmas kihívásnak éled meg. Tudj róla, hogy a nem látható, öt érzékszervvel nem érzékelhető világban vannak a válaszok! Kutatás közben ügyelj az egészségedre! Az egészséged mindennek az alapja: a munkádnak, a magánéletednek is.

RÁK

Váratlan szerencse érhet a Jupiter-Uránusz együttállásnak köszönhetően. Ezt szó szerint veheted. Hiszen Uránusz a váratlan, Jupiter a Nagy szerencse bolygója. Mivel 2 lassú bolygóról van szó, a hatásuk hosszabban érvényesül. Tehát nem csak április 21-én lehetsz szerencsés. Emellett fontos, hogy figyelj a barátaidra és kollégáidra. Közülük valakinek nagy szüksége lesz a te megértésedre és támogatásodra.

OROSZLÁN

Elismerésekre és előléptetésre utal a Jupiter-Uránusz együttállás. Mivel Uránusz a váratlan események jelölője, váratlanul érhet a dolog. Sőt meg is ijeszthet. Könnyen lehet, hogy úgy érzed, nem vagy felkészülve. Nehéznek, súlyosnak, nagynak találod a feladatot. Tudd, hogy semmilyen kihívás nem jön korábban, mint ahogy te alkalmas vagy rá! Amennyiben igent mondasz, nagy szerencse (Jupiter) kísér utadon.

SZŰZ

Őrületes erővel vonz a távolság. Nagy utazásra ad lehetőséget a Jupiter-Uránusz együttállás. Semmiképp se hagyd ki! Akkor se, ha hirtelen azt sem tudod, hogy fogod kivitelezni! Idővel minden részlet a helyére kerül. Ezzel párhuzamosan továbbtanulás, képzés lehetősége is megtalál. Ugye, ismered a mondást: „A tanulást el lehet kezdeni, de befejezni soha.”? Nagyszerű világ tárul fel előtted a tanulás révén.

MÉRLEG

Bármi történik, tudd, hogy az együttállásban benne van Jupiter, a Nagy szerencse bolygója! Vagyis happy end lesz. Valószínűleg meg fog ijeszteni az a hatalmas elán, amivel a Jupiter-Uránusz együttállás jár. Hitel, kölcsön, veszteség, lemondás, örökség válhat aktuálissá. Nem szabad álszentnek lenned. „Amit adnak, fogadd el!” tartja a mondás. Tévhit, hogy ezt csak valaki rovására, vagy elvesztésének árán kaphatod meg.

SKORPIÓ

Már egy ideje kerülget téged valaki. Vele dolgod van. Ne csak párkapcsolatra gondolj! Lehet, hogy tanulni, dolgozni, utazni fogtok együtt. Persze a szerelem se kizárható. De csak akkor, ha független vagy. Mert ha párkapcsolatban élsz, garantáltan féltékennyé válik a párod, és óriási jeleneteket fog rendezni. A Jupiter-Uránusz együttállás ereje nem hétköznapi. Tehát a balhé sem lesz hétköznapi…

NYILAS

Nehéz dolgod van, és lesz még egy ideig a kollégáiddal, beosztottjaiddal, alkalmazottaiddal. A Jupiter-Uránusz együttállás szerint főleg a lassú felfogású, nehézkes, makacs emberekkel gyűlik meg a bajod. Bolygód, a Jupiter némi enyhítést jelent különösen akkor, ha képes leszel megőrizni a kedves, segítőkész, lelkes attitűdödet. Ezáltal lepereg rólad minden, ami kellemetlen, visszahúzó, lomha, vontatott.

BAK

A különcség távol áll tőled. Ám a Jupiter-Uránusz együttállás meglepetést tartogat a számodra. Olyasmire vállalkozol, amiről eddig álmodni sem mertél. Színes és széles a skála: sport, szerencsejáték, gyermekvállalás, flört, kreativitás, stb. Tőled függ, hogy melyik aktuális, ill. melyik az, ami kívül esik a komfort zónádon. Ugyanis a konstelláció fő üzenete az, hogy a siker a komfort zónádon kívül vár rád.

VÍZÖNTŐ

A Jupiter-Uránusz együttállás azért is izgalmas a számodra, mert az Uránusz az egyik uralkodó bolygód. Ez az, ami váratlan felismerésekhez és a holtponton való átbillenéshez segít hozzá. Már érzed, hogy nem szabad tovább halogatnod családi és/vagy ingatlan ügyeket. Döntést kell hoznod, és lépned kell. Ez nem jelent kapkodást. Ráadásul az együttállás nem csak április 21-én érvényesül, hanem egészen nyárig.

HALAK

Sokat tanulhatsz, ha éber maradsz. A Jupiter-Uránusz együttállás szó szerint és átvitt értelemben is a tanulás terén hoz robbanásszerű felismeréseket. Kérdés, hogy megijedsz-e ettől, vagy felhasználod. Ezzel párhuzamosan utazásra is adódhat váratlanul lehetőséged. A semmiből jön az ötlet és/vagy felkérés. Senki sem dönthet helyetted. Ne hagyj beleszólást! Neked kell mérlegelned. Ezt tartsd szem előtt!

KOS

Jupiter a Nagy szerencse, Uránusz a váratlan fordulatok bolygója nálad a bevétel oldalt érinti. Vagyis váratlanul nagy szerencse érhet, és pénzhez juthatsz. Ez számos módon megtörténhet. Vehetsz sorsjegyet, és nyerhetsz. Vagy bevállalsz új munkát. Vagy benyújtod a számlát valahol, és megkapod a régóta aktuális, megérdemelt jussodat. Az biztos, hogy a sikerhez eltökéltnek, erősnek és kitartónak kell lenned – írj az Astronet.