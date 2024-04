Ma "szabadon garázdálkodhatnak a boszorkányok" - számos hiedelem kötődik április 24-hez

Ma van a tavaszi "gonoszjáró nap"

Az 1500-as évektől ered az a népi hiedelem, hogy április 24-én a boszorkányok szabadon garázdálkodhatnak. Azért, hogy távol tartsák őket, tüskés ágakat, nyírfaágakat tűztek a kerítésbe, ajtóra. A hiedelem szerint ennek a napnak a hajnalán mentek harmatot szedni a szellemek, méghozzá lepedővel. A mezőről felszedett harmatot aztán megitatták a tehenekkel. Emellett György napja volt a magyarságnál az állatok első kihajtásának legfontosabb időpontja is. Ilyenkor mágikus praktikákkal igyekeztek védeni a legelőre tartó jószágokat. A Zala mentén első kihajtáskor az istállóküszöb mellé belülről láncot, kívülről tojást tettek, ezen kellett a jószágnak átlépnie, s azt tartották, hogy olyan erősek lesznek, mint a lánc és olyan gömbölyűek, mint a tojás.

Bivalykihajtás a Kiskunságban. Fotó: Kállai Márton

Ma van Szent György ünnepe

A katonák és földművelők védőszentje egy keresztény katona és vértanú volt. A néphit Szent György napjától számította a valódi tavasz kezdetét. Erre utal az egyik ismertebb gyermekdal is:

Süss föl nap, Szent György nap! Kert alatt a kislibáim Megfagynak. Terítsd le a köpönyeged, Adjon isten jó meleget!

A kormány aztán 1992-ben úgy határozott, hogy Szent György napján, vagyis április 24-én rendezik meg Magyarországon a rendőrség napját. Ennek alkalmából most szerdán szünetel az ügyfélfogadás a rendőrkapitányságokon és a határrendészeti kirendeltségeken - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata a police.hu-n. A készenléti és közterületi szolgálatellátás azonban ezen a napon is folyamatos lesz és a bejelentések felvétele is biztosított!

Szent György egy klasszikus ábrázolásban. Fotó: Bill Perry / Shutterstock

Ki volt Szent György?

Szent György 275-től 202-ig élt és előkelő családból származott. Diocletianus császár alatt hadiszolgálatba lépett, vagyis római katona lett és magas rangot ért el. Ám amikor a császár a keresztényeket üldözni kezdte, ellene fordult. Emiatt börtönbe vetették, és miután a legkegyetlenebb kínzásokkal sem bírták őt hitétől eltéríteni, 303-ban kivégezték. Így lett György keresztény vértanú, egyike a leghíresebb katonaszenteknek. Leginkább a sárkányt legyőző lovag képében ismert, emellett több ország és város védőszentjeként is tisztelik - olvasható a Wikipédián.

Nem véletlen ezen a napon alapította Károly Róbert a Szent György lovagrendet

1326. április 24-én a magyar lovagok, az ország és a lovagi erények védelmére alapította a Szent György lovagrendet I. Károly (Károly Róbert), aki egyébként a királyság pénzügyeit is teljesen új alapokra helyezte: a nemesérckivitelt megtiltotta, a királyi pénzverés monopóliuma mellett pénzreformot hajtott végre. 1325-től firenzei mintára aranyforintot veretett. A városok éves adót fizettek a kincstárnak, megszerezte a pápai tized harmincadát is, sőt megadóztatta az egyházat, ami a papság heves tiltakozását váltotta ki.

802 éves lett az Aranybulla

II. András 1222. április 24-én adta ki az Aranybullát. Ő volt egyébként az első magyar király, aki koronázási esküt tett. Az Aranybulla függőpecséttel ellátott királyi okirat, amely a magyar nemesség jogait először rögzítette. 1231-ben aztán II. András megújította az Aranybullát, ami a magyar történeti alkotmány egyik legfontosabb törvényeként a megszületését követő későbbi századokban hivatkozási alap volt a rendi szabadság védelmében

A kísérleti állatok világnapja is ma van. Fotó: shutterstock

Április 24-e a Kísérleti Állatok Világnapja is A laboratóriumi állatok védelmének világnapját a brit Nemzeti Élveboncolás Elleni Társaság (NAVS) 1979-es kezdeményezésére tartják a mai napon. Méghozzá azért, hogy felhívják a figyelmet, a világon évente mintegy 100 millió állaton végeznek kísérleteket, amelyek 63 százaléka hadászati célokat szolgál, 31 százalékukat kozmetikai szerek tesztelésére használják, és mindössze 6 százalékukat végzik gyógyászati célból.

Ma három helyen várja a véradókat a Vöröskereszt

07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)

10:00-16:00 óra között a Millenium Gardens Irodaházban (1095. Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B.)

12:00-17:30 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.).

Szeles, esős lesz a mai időjárás

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint az erősen felhős, borult égből sokfelé, több hullámban várható eső, zápor, néhol zivatar. Az északnyugatira forduló szél is megerősödik. Maximum 10-15 fok lesz napközben.

Itt kell ma lezárásokra, korlátozásokra számítani

Delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz az V. kerületben. A Budapesti Rendőr-főkapitányság arról értesíti a járművezetőket, hogy tilos megállni április 24-én 10 órától április 25-én 16 óráig az V. kerületben a Szabadsajtó úton, a Váci utca és a Veres Pálné utca között, a hotel előtt 10 gépjármű részére fenntartott helyen.

Szintén delegáció miatt tilos megállni április 24-én 16 óráig az V. kerületi Apáczai Csere János utca páratlan oldalán a Wekerle Sándor utca és a Vigadó utca között. Emellett rendezvény miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz a IV. kerületben, így tilos lesz megállni április 24-én 13 óráig a

Fóti út mindkét oldalán (szervizút parkolóban is) a Bajza József utca és az Iglói utca között,

a Bajza József utca mindkét oldalán a Fóti út és a Tábor utca között,

és a Leiningen Károly utca páratlan oldalán a Kinizsi utca és a Fóti út között.

Kezdetét veszi a Szakma Sztár Fesztivál

2024. április 24–26. között rendezik meg Szakma Sztár Fesztivált, az országos szakmai versenyek döntőjét és bemutatóját a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban. A belépés díjtalan! A versenyen közel 200 versenyző, 54 szakmában mutatja meg szakmai ismereteit. További információk a rendezvénnyel kapcsolatban itt olvashatók.