"Ha elveszik tőle a kutyáját, abba belehal" – A tatai néninek és négylábú társának segítségre van szüksége

Rengeteg jólelkű ember próbál segíteni azon a 74 éves tatabányai idős nőn, aki évek óta szeretett négylábújával él. A néni egy éve kényszerült albérletbe, ahová természetesen kutyusát is magával vitte. A házikedvencet azonban a főbérlője nem látta szívesen, így azt nem vihette be magával a házba. Most újabb fordulatot vett az ügy, a néni hétfőig kapott határidőt, hogy eltüntesse az ebet. Az asszony azonban nem adta fel, az állatvédőktől kért segítséget.

Az asszony imádja kis kedvencét / Fotó: Pexels/Illusztráció

Kétségbeesett telefont kaptunk egy idős 74 éves nénitől, aki zokogott, miközben mesélt. Egy éve albérletbe kényszerült, ahol az addig lakásban élő kutyusa láncra került, mert nem vihette be magával. Április 18-án, csütörtökön hívta a főbérlő, hogy a kutyusát hétfőig tüntesse el onnan. De ez a kutya a lelkitársa, aki évek óta boldogságot visz az életébe

– mesélték el a történetet a Civil Tatai Állatvédők.

A néni a szerény nyugdíjából nem tud új helyre költözni, ezért az állatvédők úgy döntöttek megpróbálnak neki akár ideiglenesen is, de egy új otthont találni.

Azt éreztem, hogy ha elveszik tőle a kutyáját, abba belehal. Nagyon-nagyon kell a segítség. Akár egy kis nyaraló, kert bármi megfelelne, ahol együtt maradhatnak

– folytatták.

Az idős hölgy és kutyája közötti szoros kötelék megérintette az emberek szívét, többen is segítségüket ajánlották fel a néninek.

Tudnám fogadni a nénit, de Fóton lakom és csak az emeleten lenne hely számára, pár lépcső. De van egy hatalmas kert és nem kérek pénzt tőle, csak a virágaimat locsolja meg és a halacskáimat etesse

– érkezett egy nagylelkű felajánlás egy segítőtől, sőt egy fóti étterem vezetője azt is felajánlotta, hogy amennyiben a néni Fótra költözik, minden hétköznapra biztosítanak neki ebéd menüt. A néni azonban nem szívesen hagyná el Tatabányát.

Az idős asszony egyik ismerőse is megkereste lapunkat, hogy az olvasóink segítségét kérje.

Az a kutya az élete, a mindene. Szörnyű, hogy ilyen helyzetbe kerültek. Remélem lesz valaki, akinek megesik rajta a szíve és befogadja őket, mert ez a néni tényleg megérdemli a segítséget

– mondta el a néni egy korábbi szomszédja.