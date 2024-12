Egy olyan politikai akciót kellett végrehajtanunk, amellyel az elmúlt tizenhárom éves sikertelenséget sikerességbe váltsuk. Oda jutottunk, hogy végül is megtörténik az, amiről kevesen gondolták volna, hogy pont a magyar elnökség alatt valósítható meg, ami nagyon erősen mutatja, hogy a két országnak van egy történelmi sorsközössége, és mind a ketten tudjuk, hogy az egyik ország sikere önmagában kevés. A szomszéd sikere is kell ahhoz, hogy te is sikeres legyél. Mi magyarok már régóta abban voltunk érdekeltek, hogy Románia velünk egy övezetben legyen