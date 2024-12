„A nyugdíjasok helyzete becsületbeli ügy” – Nyitrai Zsolt a 13. havi nyugdíjról beszélt

Friss és fontos videóval jelentkezett Nyitrai Zsolt, Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadója 2024. december 29-én, vasárnap délelőtt a Facebook-oldalán.

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója közölte: „A nyugdíjasok 2025-ben is számíthatnak ránk” (Fotó: Nyitrai Zsolt Facebook-oldala)

„Az Orbán Viktor vezette polgári kormány számára a nyugdíjasok helyzete becsületbeli ügy. Szövetséget kötöttünk velük, mindig kiállunk az érdekeikért és megvédjük a juttatásaikat. 2010 óra duplájára nőtt a nyugdíjak összege, és visszaadtuk a baloldal által korábban elvett 13. havi ellátást.”

– kezdte Nyitrai Zsolt. Majd így folytatta:

„Brüsszel el akarja venni a 13. havi nyugdíjat, de mi ezt nem fogjuk hagyni. A 2025-ös év a béke költségvetését hozta el, januárban további 3,2 százalékkal emelkednek a nyugdíjak, és az idősek idén is megkapják a 13. havi járandóságukat, amelynek kifizetését állandósítottuk. Ebben az évben is marad a rezsivédelem, és folytatódik a kormányzati Gondosóra program. Magyarország kormánya összességében 7200 milliárd forintot fordít nyugdíjra és nyugdíjszerű ellátásokra 2025-ben.”

Végül így zárta szavait a miniszterelnök főtanácsadója: „Idős honfitársaink a 2025-ös esztendőben is számíthatnak ránk. Magyarország meg tudja csinálni!”